AK Parti'li Ünal, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› AK Parti'li Ünal, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması - Haberler
Mahir Ünal, AK Parti, Güncel

AK Parti'li Ünal, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "İktidar başarılı olur korkusuyla salgınla mücadeleyi tehlikeye atacak yaklaşımların asla yanında olmamamız gerekir. Bir siyasi partinin il başkanının Bilim Kurulunu hedef almaması gerekir." dedi.

02.04.2020 21:00 | Son Güncelleme: 02.04.2020 21:00
AK Parti'li Ünal, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "İktidar başarılı olur korkusuyla salgınla mücadeleyi tehlikeye atacak yaklaşımların asla yanında olmamamız gerekir. Bir siyasi partinin il başkanının Bilim Kurulunu hedef almaması gerekir." dedi.

Ünal, Haber Global canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede temel politika ve önceliklerinin ne olduğu sorusu üzerine Ünal, siyasi partilerin bu süreçte sivil toplum örgütü gibi çalışmaları gerektiğini ifade etti.

İllerde oluşturulan pandemi kurulları ile Sağlık Bakanlığı başkanlığındaki Bilim Kurulunun çalışmalarını önemsediklerini belirten Ünal, "O yüzden burada siyaseti konuşmak ve bu meseleyi siyasetin bir parçası haline getirmek yerine sivil toplum kuruluşu gibi siyasi partileri görüp bir yardımlaşmanın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin güçlendirilmesinin paydaşları olmalıdır bu süreçte siyasi partiler diye düşünüyorum." dedi.

Ünal, "Belediyelerde bir yardım tartışması var, muhalefetin de eleştirileri gündemde. Bu düğümü nasıl çözeceğiz?" sorusuna karşılık, hukuk devletinde yönetim organizasyon biçimi olarak devletin nasıl işleyeceğinin belli olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanına hitaben "Sen de seçilmişsin, o da seçilmiş" gibi bir yaklaşımın son derece yanlış olduğunu vurgulayan Ünal, cumhurbaşkanının, hükümetin, bakanların, yerel yönetimlerin pozisyonunun yasalar tarafından belirlendiğini anımsattı.

Ünal, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun son derece açık olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Her ilde oluşturulan pandemi kurullarında valiliğin başkanlığında, belediye başkanı zaten o kurulun bir üyesi. Şimdi belediye başkanı bu kurulun üyesi iken büyükşehir belediye başkanı çıkıp 'şu yapılmalı, bu yapılmalı' demek ve medya üzerinden konuşmak yerine o kurulda bir belediye başkanı olarak görevini ve sorumluluğu yerine getirmek durumundadır. Çünkü siyaset adı altında hiç kimsenin bu süreçte bir yıkım siyasetinin parçası olmak gibi bir lüksü olamaz. Eğer siyaset yapmayı düşünen varsa bu süreçte herhalde ölümü, bayılmak zannediyorlardır çünkü bütün dünyada insanlar ölüyor ve şu anda ülkemizde büyük bir mücadele veriliyor."

Bu mücadelenin inancı, etnik kimliği ve siyasetinin bulunmadığını vurgulayan Ünal, "Kim bu süreçte bu mücadeleyi kendi siyasetinin bir parçası haline getirmeye kalkışırsa bunun altında kalır. Burada şunu asla yapmamak gerekiyor, siyaset şu değildir, iktidar başarılı olur korkusuyla salgınla mücadeleyi tehlikeye atacak yaklaşımların asla yanında olmamamız gerekir. Bir siyasi partinin il başkanının Bilim Kurulunu hedef almaması gerekir." dedi.

"Hükümet her türlü iş birliğine açık"

Ünal, bir diğer soru üzerine hükümetin her türlü teklif, iş birliği ve koordinasyona açık olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi mesela bir 'korona raporu' hazırladı ve AK Parti'ye gönderdi. Şimdi biz de bütün çalışmaları, bütün tedbirleri bir araya getiren bilgilendirme amaçlı bir kitap hazırladık, biz de şimdi bunu Cumhuriyet Halk Partisine göndereceğiz. Dolayısıyla iletişim kanalları açıkken siyaset yapmak, medya üzerinden konuşmak, toplumda korku, panik, endişe, kaygı oluşturmak, cumhurbaşkanını, hükümeti itibarsızlaştırmak bu sürece son derece zarar verecektir. O yüzden birliğimizi, beraberliğimizi, koordinasyonu, hızımızı, istişaremizi, birlikte çalışma irademizi ve dayanışmamızı güçlendirerek bizim bu süreçten çıkmamız gerekir."

Mahir Ünal, Bilim Kurulunun önerisi olması halinde sokağa çıkma yasağının da içinde olduğu ek tedbirlerin gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya yanıt verirken de Bilim Kurulunun önerilerinin açık ve şeffaf bir şekilde her toplantının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşıldığını hatırlattı.

Süreç içinde Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve devletin diğer ilgili kurumlarına güvenilmesi gerektiğini vurgulayan Ünal, şunları kaydetti:

"Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aynı zamanda İstanbul'da valilikte kurulan pandemi kurulunun üyesi, orada kendisi düşüncelerini paylaşmak yerine neden düşüncelerini medya üzerinden dile getiriyor. Medya üzerinden tabii ki dile getirecek kastettiğim şey o değil, hükümetle medya üzerinden konuşmak yerine orada oluşturulan çözüm mekanizmasının içinde bu sorunları çözmek gerekmez mi? Siz 2860'a göre gidip valilikten yardım toplamak için izin almanız gerekirken beraber pandemi kurulunda çalıştığınız valiyle bu meseleyi konuşmayıp bunu Türkiye'nin krizi haline getirip, bunu da yasa dışı bir şekilde yapıp sonra da devlet yasaya uygun davrandığında kalkıp 'bize yasa dışı uygulama yapılıyor' demek iyi niyetlilik midir Allah aşkına."

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

240 bin takipçisi olan 'Türkiye Gerçekleri' hesabının sahibi yakalandı Haberler
240 bin takipçisi olan "Türkiye Gerçekleri" hesabının sahibi yakalandı
Kızılay, korona tedavisi için kan bağışı çağrısı yaptı Haberler
Kızılay, korona tedavisi için kan bağışı çağrısı yaptı
Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı Haberler
Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı
ABD'li uzmanlar araştırdı! Koronavirüs iki yolla daha bulaşabilir Haberler
ABD'li uzmanlar araştırdı! Koronavirüs iki yolla daha bulaşabilir
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İki ülkede bir günde 588 kişi öldü Haberler
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İki ülkede bir günde 588 kişi öldü
Fransız doktorlardan skandal korona sözleri: Afrikalılar üzerinde deneyelim Haberler
Fransız doktorlardan skandal korona sözleri: Afrikalılar üzerinde deneyelim
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da hizmete açılıyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da hizmete...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı
Belediye görevlileri, sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara dezenfektan püskürttü
Belediye görevlileri, sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara dezenfektan püskürttü
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefat haberi Bakan Koca'ya toplantıdan 15 dakika önce verilmiş
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefat haberi Bakan Koca'ya toplantıdan 15 dakika önce verilmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır
Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu
Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu
Artvin'in Borçka ilçe merkezi ve bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Artvin'in Borçka ilçe merkezi ve bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Alkol almak için kaçan şahsın, temas ettiği kişiler karantinaya alındı
Alkol almak için kaçan şahsın, temas ettiği kişiler karantinaya alındı
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı
Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?
Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?
Annesini kemerle boğarak öldüren şahsın, şizofren hastası olduğu ortaya çıktı
Annesini kemerle boğarak öldüren şahsın, şizofren hastası olduğu ortaya çıktı
ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı
ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı
Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız
Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız...
Bilim insanları, Antarktika'da 90 milyon yıl öncesine ait yağmur ormanı kalıntıları buldu
Bilim insanları, Antarktika'da 90 milyon yıl öncesine ait yağmur ormanı kalıntıları buldu
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir
Koronavirüs sonrası vatandaşlar, şehir dışından ev aramaya başladı
Koronavirüs sonrası vatandaşlar, şehir dışından ev aramaya başladı
İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler
İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi
Dışarıda yakalanan 93 yaşındaki vatandaştan, kendisine kimlik soran polise nazik davet
Dışarıda yakalanan 93 yaşındaki vatandaştan, kendisine kimlik soran polise nazik davet
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Engin Altay Fahrettin Koca Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Levent Dörter Nurgül Yeşilçay İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Ali Koç Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Milli Avrupa İngiltere
Şu an buradasınız: AK Parti'li Ünal, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 21:46:44. #1.15#
title