AK Parti'li Özşavlı, İYİ Partili Türkkan'ın milletvekilliğinden istifasını istedi

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, "Bir şehit yakınına, şehit yakınının bacısına ağza alınmayacak şekilde küfür eden birinin, gazi Meclisin şerefli rozetini takmaya hakkı yok. Lütfü Türkkan, milletvekilliğinden istifa etmeli." dedi.

Özşavlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ı kınadı.

Şehit yakınlarının, millete emanet olduğunu belirten Özşavlı, "Onlardan birine yapılan hakaret, tüm şehitlere yapılmış addedilir. Türkkan'ın, yalnızca grup başkanvekilliğinden ayrılması yeterli değil. Bir şehit yakınına, şehit yakınının bacısına ağza alınmayacak şekilde küfür eden birinin, gazi Meclisin şerefli rozetini takmaya hakkı yok. Türkkan, milletvekilliğinden istifa etmeli." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yabancı ülkelerin Ankara büyükelçilerine mektup yazarak, Türkiye'yi şikayet ettiğini söyleyen Özşavlı, "Tarihimizde böyle bir şeye rastlanmadı. Selçuklular'dan bu yana bin yıllık Türk siyasi tarihinde ilk kez bir siyasi, yabancı ülke temsilcilerine mektup yazarak aleni şekilde 'Benim ülkeme yatırım yapmayın' diyor. Bu, halkımızın, Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin nasıl bir savrulma içinde olduğunu görmesi açısından son derece ehemmiyetli." değerlendirmesini yaptı.

Özşavlı, CHP'nin, Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin uzatılması konusundaki Cumhurbaşkanlığı tezkeresine "hayır" oyu vermesini de eleştirerek, "Sayın Kılıçdaroğlu, ABD'den ve Avrupa ülkelerinden gelebilecek muhtemel desteği, Türk milletinin sevgisine, saygısına tercih ediyor. Türk milletini bir kenara itip, medet umduklarının istediği tarzda hareket ediyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşmesine de değinen Özşavlı, şunları kaydetti:

"Nasıl daha önce İYİ Partinin, HDP'den uzaklaşarak Cumhur İttifakı'na katılması gerektiği ifade edildiyse aynı şey Sayın Temel Karamollaoğlu'na da söylenmiş olabilir. Çünkü Cumhurbaşkanı'mızın samimiyeti oldukça gerçek ve sıcak. Her şeye rağmen halen biz şunu düşünüyoruz; Saadet Partisinin yeri, HDP ve HDP'yle bir olan CHP'nin yanı değil. Artık hem İYİ Parti hem de Saadet Partisi tabanının bunu görmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'mız en samimi duygularla elinden geleni yapıyor. Yerli, milli, muhafazakar olduğu iddiasında olan genel başkanları ve onların partilerini, Cumhur İttifakı'na davet ediyor. Gelmezlerse bu, onların kendi bileceği iştir."

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