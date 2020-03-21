AK Parti'li Özhaseki: Belediyelerimiz kolonya, sabun dağıtımına başladı
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Mehmet Özhaseki, Koronavirüs, AK Parti, Politika

AK Parti'li Özhaseki: Belediyelerimiz kolonya, sabun dağıtımına başladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Partili belediyelerin koronavirüs salgını ile topyekun mücadele ettiğini belirterek, "Bazı belediyelerimiz ihtiyaç sahibi ailelere gıda, kolonya, çamaşır suyu ve sabun dağıtımına başladı" dedi.

21.03.2020 10:47 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:47
AK Parti'li Özhaseki: Belediyelerimiz kolonya, sabun dağıtımına başladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Partili belediyelerin koronavirüs salgını ile topyekun mücadele ettiğini belirterek, "Bazı belediyelerimiz ihtiyaç sahibi ailelere gıda, kolonya, çamaşır suyu ve sabun dağıtımına başladı" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, devletin, küresel bir kriz haline gelen Covid-19 ile mücadelesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın öncülüğünde ve Bilim Kurulu'nun katkılarıyla sürdürdüğüne dikkat çekti. Özhaseki, AK Partili belediyelerin de bu mücadele sürecinde temel vazife olarak tedbir ve dezenfekte çalışmalarına çok önceden başladığını, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak kendilerine bu kapsamda detaylı bir talimat gönderdiklerini hatırlattı.

'KOLONYA DAĞITIMI BAŞLADI'Şimdi Covid-19 ile mücadeleyi daha kapsamlı hale getirdiklerine işaret eden Özhaseki, "Belediyelerimiz aracılığıyla Covid-19 ile topyekün mücadele ediyoruz. Bu çalışmalarımız kapsamında; belediyelerimiz, vatandaşımızın borcundan dolayı su kesintisi gerçekleştirmeyecek. Halka açık ortamlar, toplu taşıma araçları, hizmet binaları vb. noktalar sıklıkla steril hale getirilecek. Bilhassa risk grubunda bulunan yaşlılar ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın dışarıya çıkmaması için ihtiyaç duyulması halinde belediyelerimiz, yaşlılarımızın ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın alışveriş ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ayrıca bazı belediyelerimiz ihtiyaç sahibi ailelere gıda, kolonya, çamaşır suyu ve sabun dağıtımına da başladı" diye konuştu. SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK

Özhaseki, bu süreçte canla başla çalışan sağlık personeline belediyelere ait otoparklar ile toplu taşıma araçlarında ulaşımın ücretsiz olduğunu vurgulayarak, "Yine bazı belediyelerimiz, sağlık personelimizin ailesini de yalnız bırakmıyor. Onların yaşamsal ihtiyaçlarını belediye personellerimiz evlerine ulaştırıyor. Bunun için sağlık çalışanlarımızın bir telefonu yeterli. AK Belediyeler olarak halkımızın sağlığını her şeyin üstünde tutuyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız da mecbur olmadıkça evden çıkmamaları ve bu süreçte evde kalmaları. İnşallah el birliğiyle; bilimin, tedbirin ve duanın gücüyle bu sürecin üstesinden hep birlikte geleceğiz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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