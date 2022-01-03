AK Parti'li Elitaş'tan bakanlık bürokratları ile toplantı - Haberler
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AK Parti'li Elitaş'tan bakanlık bürokratları ile toplantı

AK Parti'li Elitaş'tan bakanlık bürokratları ile toplantı
Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Haberler | Politika

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM'de Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bürokratları ile bir araya geldi.

Ak Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Tbmm'de Hazine Ve Maliye Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bürokratları ile bir araya geldi.

Toplantıda, bu hafta Meclis'e sunulması beklenen ve doğal gazda kademeli geçişin de içinde olduğu yasal düzenlemeye son şeklinin verileceği belirtildi. Çalışmanın tamamlanması halinde söz konusu yasa teklifinin, bu hafta Meclis'e sunulması planlanıyor. Teklif içinde; doğal gazda kademeli fiyata geçilmesi, ihracatçı firmalarda kurumlar vergisi indiriminin yüzde 1 olarak düzenlenmesi ile Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) kamu katkı payının yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarılması ve kur korumalı mevduat hesapları için düzenlemeler yer alıyor.


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Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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