AK Parti'li Dağ, Antalya'daki "İstanbul Sözleşmesi" eylemine destek veren CHP ve İYİ Parti'yi eleştirdi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Antalya'da Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasının protesto edilmesi sırasında ortaya çıkan görüntüler nedeniyle eyleme destek veren CHP ve İYİ Parti'yi eleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Antalya'da Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasının protesto edilmesi sırasında ortaya çıkan görüntüler nedeniyle eyleme destek veren CHP ve İYİ Parti'yi eleştirdi.

Dağ, Twitter hesabından, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın eylem sırasında çekilen bir fotoğrafın yer aldığı "CHP ve İYİ Parti Antalya teşkilatlarının desteklediği gösteride il başkanlarının gözleri önünde büyük bir rezalet yaşandı." şeklindeki paylaşımını retweet etti.

Hamza Dağ, şunları kaydetti:

"Bu fotoğraf CHP ve İYİ Partililerin sendikalarla bir araya gelerek düzenlediği protestoda çekildi. Meselenin kadın ve kadını korumak olmadığını, İstanbul Sözleşmesi bahanesiyle nasıl bir zihniyete bayraktarlık ettiğinizi tüm Türkiye'ye göstermiş oldunuz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz