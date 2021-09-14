AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyhun: 'Devlet, Altıntaş'ta da milletinin yanında olmuştur' - Haberler
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AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyhun: "Devlet, Altıntaş'ta da milletinin yanında olmuştur"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyhun:

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Altıntaş ilçesinde 31 Ağustos'ta meydana gelen ve hasara neden olan 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası tüm kurum ve kuruluşların her daim depremzedelerin yanında olduklarını belirtti.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Altıntaş ilçesinde 31 Ağustos'ta meydana gelen ve hasara neden olan 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası tüm kurum ve kuruluşların her daim depremzedelerin yanında olduklarını belirtti.

Depremin özellikle Beşkarış köyünde etkili olduğunu söyleyen AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Deprem Aydınlar, Genişler, Alibeyköy, Murathanlar ve Osmaniye köylerinde de etkili olmuştur. Depremden hemen sonra bölgede hasar tespit çalışmaları başlatılmış, evleri ağır hasarlı ve hasarsız evlerine psikolojik nedenlerle girmekte tereddüt eden hemşerilerimize 26 adet çadır kurularak geçici barınmaları sağlanmıştır" dedi.

"Genel hayata etkili afet"

Başkan Ceyhun, "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan hasar tespit çalışması sonuçlarına göre, 34 konut, 5 ahır ve 2 işyeri ağır hasarlı tespit edilmiştir. Çadırlarda kalan vatandaşlarımızın konutları yapılıncaya kadar daha sağlıklı ortamda barınmalarını sağlamak üzere 18 adet konteyner afetzedelerimizin bulunduğu köylere kurularak, vatandaşlarımıza teslim edilmiştir. Konutları ağır hasarlı tespit edilen vatandaşlarımızın taşınma, eşya, kira ve benzeri ihtiyaçlarına destek olabilmek adına nakdi acil yardım desteği verilmektedir. Afetin yaşandığı günden bu yana Kızılay Kütahya Şubesi tarafından çadırlarda kalan 78 vatandaşımıza her gün 3 öğün yemek hizmeti verilmeye devam edilmektedir. İl Müftülüğümüz tarafından oluşturulan ekipler ile afetzede vatandaşlarımız ziyaret edilerek manevi destek hizmeti verilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından, afetten psikolojik olarak etkilenen vatandaşlarımıza psikososyal eğitim desteği verilmeye devam edilmektedir. Tüm kurumlarımız ve kuruluşlarımızla hemşerilerimizin her daim yanındayız. Rabbim ülkemizi milletimizi her türlü afattan, felaketten korusun" diye konuştu. - KÜTAHYA

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyhun: Devlet, Altıntaş'ta da milletinin yanında olmuştur

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyhun: Devlet, Altıntaş'ta da milletinin yanında olmuştur

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