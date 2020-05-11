AK Parti Karaman Milletvekili Şeker'in Engelliler Haftası mesajı

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Şeker, mesajında, engelli olmanın asla bir kusur olmayıp doğuştan veya daha sonra çeşitli sebeplerle her insanın hayatında karşılaşabileceği durumlardan birisi olduğunu belirtti.

Engelli olmanın kesinlikle yaşama ve toplumsal hayata katılmaya da engel olmadığını ifade eden Şeker, şunları kaydetti:

"Engelli ya da engelsiz tüm vatandaşlarımız insan onuruna yaraşır bir biçimde yaşama hakkına sahiptir. Engelliler Haftası, insanlığımız adına daha fazla düşünmemiz ve insani duygularımızı en fazla hissetmemiz gereken haftalardan biridir. Engelli vatandaşlarımızın meslek edinip üretken hale getirilmesi, sağlık, eğitim, ulaşım ve rehabilitasyon başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılanması suretiyle, vatandaşlarımızın kendi kendilerine yetebilen bireyler haline gelebilmelerini ve toplumsal hayata katılmalarını sağlamak adına üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. AK Parti iktidarı ile her alanda olduğu gibi engelli vatandaşlarımız ile ilgili de çok önemli çalışmalar yapılmıştır. Ülkemizin en önemli duyarlılıklarından biri olan engelli vatandaşlarımızla ilgili farkındalığın daha da artması dileğiyle, Engelliler Haftası'nı kutluyor, aileleri ve sevdikleriyle beraber sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeleri dileğiyle selam ve sevgilerimi sunuyorum."

Kaynak: AA