AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, 23 Nisan'ın 101'inci yılını 101 çocukla kutladı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 101 çocukla video konferans yöntemiyle buluştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 101 çocukla video konferans yöntemiyle buluştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kabaktepe, İl Sosyal Politikalar Başkanlığınca 23 Nisan'ın 101. yıl dönümü kapsamında organize edilen etkinlikte, aralarında şehit, yetim, engelli, Roman ve özel yetenekli çocukların da bulunduğu 101 çocuk ile çevrim içi ortamda görüştü.

Etkinlikte konuşan Kabaktepe, tek gayelerinin ülkenin ve milletin geleceği olan çocuklara daha müreffeh ve bağımsız bir ülke bırakmak olduğunun altını çizerek, "Nasıl ki bizden önceki ecdadımız bu toprakları bize vatan kılabilmek için büyük bedeller ödedi, biz de aynı bedelleri ödemekten asla kaçınmadan sizlere daha yaşanılabilir ve bağımsız bir Türkiye bırakmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz ve çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kabaktepe, çocuklardan, kadim değerlerden asla taviz vermeden daha çok çalışmalarını, kendilerini her alanda geliştirmelerini, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme hedefiyle büyümelerini, çok okuyup, çok sorgulamalarını, ailelerine, çevreye, doğaya ve tüm canlılara karşı saygılı olmalarını rica etti.

Çocukların bu ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Kabaktepe, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, en büyük önceliğimizdir. Şanlı al bayrağımızı daha yükseklere taşıyacak olanlar da sizlerseniz. Bunu başaracağınıza, bu uğurda gayret sarf edeceğinize inanıyoruz. Siz de kendinize inanın, hedefinize odaklanın ve çalışın. Şüphe yok ki başaracaksınız. Her biriniz bu ülke için çok önemlisiniz. Sizi seviyoruz."

"Rahat ve huzurlu bir yaşam sürebilmeniz adına terimizin son damlasına kadar çalışıyoruz"

AK Parti olarak, özellikle çocukların eğitimi alanında 20 yılda ülkenin çok büyük mesafe katettiğini aktaran Kabaktepe, Fatih Projesi'nden yeni derslik yapımlarına, eğitim yardımlarından ücretsiz kitap ve kırtasiye desteğine, müfredat niteliğinden öğretmen sayısının artırımına kadar birçok farklı başlıkta çocukların yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini kaydetti.

Osman Nuri Kabaktepe, sadece çocukların değil annelerin, gençlerin, engellilerin, şehit yakını ve gazilerin, yaşlılar ile yetimlerin refahı ve yaşam kalitesinin en büyük banisinin AK Parti olduğunu dile getirdi.

Çocuklara, "Bugün sizlerin ağabeyleri, amcaları olarak, yarın rahat ve huzurlu bir yaşam sürebilmeniz adına mücadele ediyor ve terimizin son damlasına kadar çalışıyoruz." diyen Kabaktepe, daha sonra onlara söz verdi.

Konuşmaların ardından klarnet ile piyano çalan, şiir okuyan ve şarkı söyleyen çocuklar etkinliğe renk kattı.

Çoğu ilkokul çağındaki çocukların bu denli yetenekli olmaları, sanata, spora ve edebiyata karşı ilgi duymaları karşısında büyük mutluluk duyduğunu aktaran Kabaktepe, çocukların ailelerini tebrik ederek, ülkenin geleceği adına çok büyük umut vadettiklerini aktardı.

Program, Duygu Coşkun isimli öğrencinin Neşet Ertaş'ın "Neredesin Sen" adlı türküsünü okumasının ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı