AK Parti Iğdır Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Iğdır Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde Iğdır İl Kadın Kolları Başkanlığına Nurgül Güneş seçildi.

Kongre, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca ve çok sayıda partilinin katılımıyla Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapıldı.

Kongrede, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı yayımlandı.

Kongrede konuşan AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Azerbaycan'ın kendi toprakları olan Karabağ'ı kurtarmasına da değinerek, "Karabağ'daki Azerbaycanlı kardeşlerimizi Azerbaycan'a göçkün olarak gitmeye mecbur kıldılar. 27 sene o yurtları katlettiler ama Türkiye büyüyünce, Recep Tayyip Erdoğan büyüyünce, onun kardeş ülkesi Azerbaycan onunla kol kola verip Azerbaycan olarak büyüyünce, lideri büyüyünce 44 günde 27 yıllık esaret bitti." dedi.

Azerbaycan ile Türkiye'nin uluslararası platformlarda aynı şeyi söylediğini belirten Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Azerbaycan ile ilgili bir şey gündeme geliyorsa biz savunuyoruz. Her iki ülke de güçlendi, büyüdü, kardeşliğimiz de büyüdü. Uluslararası platformda bu kardeşliğimiz çok önemli ama asıl bu bölgenin kalkınması, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'nın kalkınması Azerbaycan'ın güçlü olmasından, Nahçıvan ile tekrar birleşerek Karabağ'ın alınmış olması ve bu koridorun açılmasından geçiyor. Hiç şüpheniz olmasın ki bu kardeşlik sadece uluslararası platformda değil yaşam standartlarımızın yükselmesine de kısa sürede yansıyacak."

Tek liste ile gidilen seçimde Nurgül Güneş AK Parti Iğdır İl Kadın Kolları Başkanlığına seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız