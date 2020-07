AK Parti haftalık yönetim kurulu toplantısı yapıldı AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, il genel ve belediye meclis üyeleri katıldı.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, toplantıda Adıyaman tütünüyle alakalı açıklamalarda bulundu.

Dağtekin, "Yakında resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek olan sarmalık kıyılmış tütün artık kaçak olmaktan çıkacak, vatandaşlarımız serbestçe üretimini ve ticaretini yapabilecekler. Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız Ahmet Aydın'ın 12 yıllık ciddi gayretleri ve milletvekillerimizin sürecin her aşamasını titizlikle ele almasıyla sarmalık kıyılmış tütün hak ettiği değerine kavuşuyor. Burada odaklanmamız gereken nokta kooperatifçiliği yaygınlaştırmaktır. Yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik cezai uygulamaları bir yıl daha erteledik. Bizim bu süreyi çok iyi kullanarak kooperatiflerimizi kurmamız gerekiyor. Nasıl ki badem de hem üreticilerimiz hem de girişimlerimizle kısa sürede birlik ve beraberlik içerisinde üretim-tesisleşmeyi başardıysak, bunu da başaracağımıza inanıyorum. Algıları, olguların önüne geçirmeyeceğiz. Bizler gerçekleri milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Adıyaman'ın bir tarım şehri olması, tarımsal kooperatifçiliğin önemini bir kat daha arttırmaktadır. Sarmalık kıyılmış tütünün kooperatifçilik eliyle piyasaya sunulması halinde elde edilen gelirin büyük kısmının aracılar yerine üreticinin, çiftçinin cebine girmesine olanak sağlayacaktır. AK Parti iktidarı olarak her zaman çiftçinin ve üreticinin yanında olduk. Çiftçilerimizin, üreticilerimizin mağdur olmaması için tüm önlemlerimizi aldık. Yetki belgesi alarak, kooperatiflere üye olarak üretimini ve satışını kayıt altına alanlara bir ceza söz konusu değildir. Burada sadece makaronla ilgili devletimizin aldığı bazı tedbirler var. Zira merdiven altı diye tabir edebileceğimiz yerlerde makaronlara doldurulan filtrelerin satışına yönelik bir yasak var. Filtreler de ne olduğunu kimse bilmiyor. Zaman zaman bizimde karşımıza çıkıyor. Bir bakıyorsunuz filtrenin önünde tütün mamulü var ama arka tarafında başka başka maddeler var. Bunların dışında vatandaşımız ve çiftçimiz kendi ihtiyacı olan tütünü kıymasına, sarmasına, makarona doldurmasına, taşımasına ve kullanmasına hiçbir yasak veya kısıtlama yoktur. Ankara'ya giderken Adıyaman'ın temel sorunlarından olan Sulama projeleri, Perre Antik Kent'le ilgili istimlak sorunu, OSB'nin genişletilmesi ve 150 yataklı hastane yapılmasına yönelik taleplerimizi ilettik. Sağ olsunlar ilgili bakanlıklarımız taleplerimizi tek tek not aldılar. İnşallah yakında neticelerini alacağız. Elbette Ankara'da yüz yüze yaptığımız il başkanları toplantısı bizler için bir nimettir. Öncesinde aksaklıkları, eksiklikleri vakitlice belirleyerek bu toplantılarımızda çözüm yolları bulma ve hızlıca hayata geçirme imkanı elde ediyoruz. Daha önce de ifade etmiştim. AK Parti'nin alamet-i farikası, her zaman ulaşılabilir olmasıdır. Vatandaşımıza aramıza asla bürokratik duvarlar örmedik. Bilhassa kibirlenmek, insanımıza tepeden bakmak bize yakışmaz. Tabii ki vatandaşımıza yakın olmakla mesele bitmiyor. Vatandaşımızın da bize kendini yakın hissetmesini sağlamalıyız. Özellikle yeni üyelik çalışmalarını bu misyonla yürütmeliyiz. Bu anlamda çok gayretli, iyi bir mücadele vereceğimize inanıyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

