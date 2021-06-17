AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında hazırlanan 4. Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifini, yarın TBMM...
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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında hazırlanan 4. Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifini, yarın TBMM...

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında hazırlanan 4. Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifini, yarın TBMM...
Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında hazırlanan 4. Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifini, yarın TBMM Başkanlığına sunacaklarını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında hazırlanan 4. Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifini, yarın TBMM Başkanlığına sunacaklarını bildirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında hazırlanan 4. Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifini, yarın TBMM... - Haberler
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