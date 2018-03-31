AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: "Çin ve Hindistan Gibi Ülkeleri Geride Bırakan Bir Büyüme...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vanlı işadamlarıyla bir araya geldiği toplantıda, "Türkiye ekonomisi, geçen yıl dünya ekonomisinin yüzde 85'ini oluşturan G20 ülkeleri içinde birinci sırada büyümesini tamamladı. Çin ve Hindistan gibi ülkeleri geride bırakan bir büyüme oranı yakaladık" dedi.

Çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Van'a gelen Yılmaz, ilk olarak Elite World Van Hotelde KADEM tarafından düzenlenen çalıştayı ziyaret etti. Burada çalıştaya katılanlarla sohbet eden Yılmaz, katılımcılara belde verdi. Daha sonra Organize Sanayi Bölgesi iş adamları ile bir araya gelen Yılmaz, Türkiye ekonomisinin başarısına değindi. Ekonomik büyümenin sadece bir sektörden değil, bütün sektörlerden kaynaklandığını ifade eden Yılmaz, "Türkiye ekonomisi, geçen yıl dünya ekonomisinin yüzde 85'ini oluşturan G20 ülkeleri içinde birinci sırada büyümesini tamamladı. Ekonomide yüzde 7,4 büyüme sağladı. Çin ve Hindistan gibi ülkeleri geride bırakan bir büyüme oranı yakaladık. Geçen yıl Avrupa Birliği içinde en büyük büyümeyi Türkiye sağladı. Avrupa'da bir tek İrlanda var. Onun büyüklüğünü de takdir edersiniz. Tarımımızda yüzde 5'e yakın bir büyüme var. Sanayimiz ve hizmetlerimiz dahil bütün sektörlerden kaynaklanan bir büyüme olduğunu görüyoruz. İhracatın, turizmin, dış talebin de destek verdiği, sadece tüketimden kaynaklanan bir büyüme değil, yatırımların da destek verdiği büyüme oldu. Bu yılın ocak ayı ile geçen yılın ocak ayını mukayese ettiğiniz zaman bir milyon 600 binin üzerinde ekonomimiz istihdam üretti. Bütün Avrupa'yı topladığınız zaman 500 milyondan fazla nüfus olmasına rağmen 2 milyon ek istihdam oluşturmuşlar. Biz 80 milyon nüfusumuzla bir milyon 600 bini aşan ek istihdam oluşturduk. Bu, gerçekten önemlidir. Buna biz kapsayıcı büyüme diyoruz. Bu durum sadece belli illerden kaynaklanan bir büyüme değil, bütün Türkiye'den kaynaklanan bir büyümedir" dedi.

Van'a geçen yıl 500 binin üzerinde turist geldiğini hatırlatan Yılmaz, "Bu yılın ilk aylarında turist sayısındaki yüzde 40'lık artış mutluluk verici bir durum. Bu artış Van ekonomisinin durumunu gösteren çok önemli bir göstergedir. Ayrıca bu yıl turizm sezonunun Van'dan başlıyor olması çok güzel. Bu bölgelerimiz uzun bir zaman medyada farklı haberlerle gündem oldular. Şimdi yeni bir dönemdeyiz ve çok şükür, çok daha güvenli bir ortamda farklı gelişmeleri görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki güvenlik ve huzur ortamına da değinen Yılmaz, "Güvenlikle ekonomi arasında çok güçlü bir bağ bulunuyor. Güvenliğin olmadığı yerde ekonomik gelişme ve kalkınma beklenemez. Güvenli bir ortam, turizmin de altyapısıdır. 2014 yılında yaşanan birtakım olumsuz hadiselerle İranlı turistlerin valizlerini alıp gittiğini çok net bir şekilde hatırlıyoruz. Şimdi daha güvenli bir ortamda yüz binlerce turist geliyor. Esnafımız kazanıyor, gençlerimiz yeni iş imkanlarına kavuşuyor" şeklinde konuştu.

"Van'da 3 milyar TL değerinde kamu yatırımımız var"

İşadamlarının yatırım yapmasında güvenli ortamın önemli olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Gerek Vanlı iş adamlarının yatırım yapması gerekse dışarıdan gelen işadamlarının buraya yatırım yapmaları konusunda güvenli ortam önemlidir. Güvenli olmayan bir ortamda ne sermayeyi ne de yetişmiş elemanı tutabilirsiniz. Beyin göçü de olur, sermaye göçü de olur ama güvenli ortamınız varsa dışarıdan beyin göçü alırsınız, sermayeyi de buraya çekersiniz. Şimdi Van'da hali hazırda 3 milyar lira değerinde bir kamu yatırımımız var. Bunun için yıllık ödeneğimiz 260 milyon TL'dir. Buna birkaç ili de eklersek bu rakam 4 milyar TL'yi buluyor" dedi.

"Tuşba ilçesine hastane müjdesi"

Tuşba ilçesinde bir devlet hastanesinin yapılacağı müjdesini veren Yılmaz, "Tuşba Devlet Hastanemiz bu sene yatırım programımıza girdi. Sadece bu yatırımın proje bedeli 60 milyon TL'dir. Yine Kuzey Van Gölü Selçuklu Bölgesel Bütünleşik Restorasyon Projemiz var. Bu da Van'ı yakından ilgilendiriyor. Sadece bu projenin tutarı 40 milyon TL'dir. Bunun yanında geçmişte 'Cazibe Merkezleri Programı' kapsamında yaptığımız hizmetler var. Yine tarafımızdan yapılan Urartu Müzesi, Türkiye'nin en büyük müzelerinden biridir. 1,5 milyon ziyaretçi ve 100 bin eser sergileme kapasitesi olan bir müzeden bahsediyoruz. Bu da Van'ın turizmine ayrı bir değer katacak" dedi.

Toplantıda konuşan Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu da son dönemde kentte çok olumlu ve güzel gelişmelerin yaşandığını belirterek, "Geçen yıl Van hakikaten çok canlı, cıvıl cıvıl bir yaz geçirdi. Gerek yurt içinden gerek yurt dışından Van'ı çok sayıda kişi ziyaret etti. Geçen yıl 500 binin üzerinde İranlının ilimizi ziyaret ettiğini resmi rakamlar olarak söyleyebiliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Yaylalar ve meralardaki yasaklar kalktı"

Devletin ve hükümetin terörle mücadeledeki kararlı tutumu, emniyet, jandarma ve diğer güvenlik birimlerinin etkili operasyonları ve halkın desteği ile Van'ın huzur ve güven bakımından çok özel ve güzel bir yılı geride bıraktığını vurgulayan Vali Zorluoğlu, "İnşallah aynı huzur bu sene de devam edecek. Tabii bu huzurun üzerine birçok başka güzellik inşa edilecek. Bunlardan bir tanesi turizm, bir diğeri hayvancılık. Bu sene Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yaylaları ve meraları bütünüyle yasaklamadan halkımızın istifadesine açtık. Sadece Van'da değil, tüm bölgede böyle oldu. Van için hayvancılığın önemi malum. İnşallah bu yaylaların serbest biçimde hayvancılığın kullanımına açılması ve hükümetimizin sağladığı, sağlayacağı ilave teşviklerle hayvancılık konusunda da inşallah Van, şaşalı geçmişini tekrar yakalayacak" diye konuştu.

Tekstilkent'te bin 600 kişinin istihdam edildiğini ve bu rakamı yıl sonunda 2 bin 500'e çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Vali Zorluoğlu, ayrıca yılın 3 ayında İranlı turist sayısındaki yüzde 40'lık artışın mutluluk verici olduğunu sözlerine ekledi. - VAN