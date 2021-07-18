AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan "seçim" açıklaması Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 18 Haziran 2023'te milletin sandıkta konuşacağını belirterek, milletin sağduyusuna ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan teveccühüne güvendiklerini ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 18 Haziran 2023'te milletin sandıkta konuşacağını belirterek, milletin sağduyusuna ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan teveccühüne güvendiklerini ifade etti.

Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, seçimlere yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

Türkiye'nin de AK Parti'nin de gündeminde erken seçimin olmadığını, bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere defalarca ifade edildiğini belirten Yavuz, "İş zamanı iş yapılsın, seçim zamanı seçim yapılsın ve dolayısıyla siyasi istikrarsızlıklarla zaman kaybedilmesin diye Türkiye, parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı sistemine geçti ancak maalesef bunu hala anlamamış olan ya da anlamak istemeyen CHP zihniyeti yine meseleyi çarpıtmaya kalkışmış. Çarpıtma başı olmak için de ilk hamleyi CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç yapmış." ifadelerini kullandı.

Kendisinin, "Seçime gitmeyelim, seçimi kaybederiz." dediğinin iddia edildiğini anımsatan Yavuz, şöyle devam etti:

"Hadi oradan manipülasyoncu. Benim dediğim, artık parlamenter sistem değil cumhurbaşkanlığı sistemi var. Cumhurbaşkanlığı sisteminde de akşamdan sabaha seçim kararı alınmaz, alınamaz. Dolayısıyla iş zamanı iş, seçim zamanı seçim yapılır. Anayasamıza göre Meclisin seçim kararı alabilmesi için nitelikli çoğunluğa ihtiyaç vardır. Bu çoğunluğu da bugün herhangi bir ittifak grubu sağlayamamaktadır. Aslında tam da bunun için sistem değişmiştir. Cumhurbaşkanlığı sistemi, seçimlerin zamanında yapılmasını öngören bir sistemdir. Dolayısıyla Meclisin erken seçim kararı alabilmesi, bu yönüyle de pek olası gözükmemektedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte Meclisi de seçime götürme imkanına sahip olduğuna ancak bu imkanı kullanması için hiçbir neden bulunmadığına işaret eden Yavuz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Zira Sayın Cumhurbaşkanımız, 5 yıllığına seçilmiştir. Tam da devasa yatırımların yapıldığı, peş peşe temel atmaların ve açılışların gerçekleştirildiği, aşı sayesinde salgın sürecinin hafiflemesiyle Türkiye'nin daha büyük bir yükselme trendi içine girdiği bir zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız niçin bu yetkiyi kullansın? Kaldı ki Sayın Cumhurbaşkanımızın Anayasa gereği bir dönem daha Cumhurbaşkanı olma hakkının bulunduğu ve erken seçime giderek bu süreyi kısaltmanın da manasının olmadığı açıktır.

İşte baştan sona bu şekilde olan açıklamamdan, bizim seçimden kaçtığımızı çıkartmak ancak CHP zihniyetince ve Özkoç'ça mümkün olabilir. Zira hakikatin peşinde olmak onlara göre değildir. Onlar çarpıtacak, yalana tevessül edecek, manipüle edecek... Bunu da büyük bir iş yapıyor psikolojisi içinde yapacaklar."

Yavuz, kendilerinin milletle kol kola daha aydınlık yarınlara doğru yol almaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu zihniyet varsın yalanın siyasetini yapmaya devam etsin. Onlar, varsın bizim hızımızı kesmek için en olmadık yalanlara tevessül etsinler. Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni heyecanlara yelken açmaya devam edeceğiz. Varsınlar erken seçimi ağızlarına sakız yapsınlar. Biz, 18 Haziran 2023'e kadar gece gündüz ülkemizin geleceği için ter dökmeye devam edeceğiz. Elbette seçim olacak ancak seçim zamanında, yani 18 Haziran 2023'te yapılacak.

Muhalefet konuşuyor, biz iş yapıyoruz. 18 Haziran 2023'te ise herkes susacak, milletimiz sandıkta konuşacak. Biz milletimizin sağduyusuna ve Sayın Cumhurbaşkanımıza olan teveccühüne güveniyoruz. İşte o teveccühün hakkını vermek için de başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hepimiz, var gücümüzle inandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz. Her şey Türkiye için."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan