AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: "Bu Millet 2023 Hedefinden Bir Gram İmtina Etmeyecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bizde bu irade olduğu sürece, bugüne kadar nasıl bu badirelerin altından iyi bir şekilde çıkmışsak, 2023 hedeflerini bu ülkeye kazandırma konusunda da aynı başarıyı elde etmekten bir gram imtina etmeyecek bu millet." dedi.

Dağ, Kırıkkale Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin önemli bir başarı elde ettiğini,önlerinde yeni bir atılım ve sıçrama süreci bulunduğunu, 17 yılda birçok alanda kat kat büyüttükleri alanlara yenilerini ekmeyi hedeflediklerini belirtti.

Hamza Dağ, "Ekonomiyi söylüyoruz, '3 kat büyüttük' diye. Ama savunma sanayinde geldiğimiz yeri bizzat Kırıkkaleliler iyi bilirler. Ama dünyada yaşanan hadiseler, ülkemizde şu anda atmış olduğumuz adımlardan sonra yaşatılmaya çalışılan süreç, bize bu ikinci önemli sıçrama döneminde çok daha dikkatli, beraber ve birlikte olmayı gerekli kılıyor. Şimdi özellikle son yıllarda yaşanan hadiselerde elde ettiğimiz başarılar, çok önemli başarılardır. Gezi olaylarını tertipleyenler, olaylar neticesinde 2018 Türkiye'sinde halen Recep Tayyip Erdoğan'ın lider olacağı bir Türkiye hayal ederek bunu tertiplememişlerdi. Onların derdi, tasası, düşüncesi çok farklıydı. Gayeleri farklıydı. O zaman Recep Tayyip Erdoğan'a 'çok sert çıkıyorsun' diyenler, yıllar geçtikten sonra ne kadar haksız olduklarını hep birlikte yaşadık. Şu anda da yaşadığımız bu süreçte bunu yapanlar, karaborsacılık, stokçuluk yapanlar çok uzun süre değil, kısa bir süre sonra ne kadar haksızlık ve yanlış yaptıklarını ve zarar ettiklerini Allah'ın izniyle hep birlikte göreceğiz. Bizde bu irade olduğu sürece, bugüne kadar nasıl bu badirelerin altından iyi bir şekilde çıkmışsak, 2023 hedeflerini bu ülkeye kazandırma konusunda da aynı başarıyı elde etmekten bir gram imtina etmeyecek bu millet." diye konuştu.

AK Parti teşkilatının dünyanın en büyük sivil toplum örgütü olduğunu anlatan Dağ, bugün hangi ile gitseler karşılarında yüzlerce partiliyi bulduklarını ifade etti.

AK Parti'nin Türkiye'nin tamamında olan, kalpten kalbe kardeşlik hukukuyla birbirini seven bir teşkilat olduğunu vurgulayan Dağ, "Bu teşkilatın gücüyle, coşkusuyla, heyecanıyla, liderine güveniyle ve liderinin arkasında dimdik duruşuyla bu yaşadığımız hadiseleri de Allah'ın izniyle bir kenara koyacağız. Bu ülkeyi takip edenler şunu iyi bilecekler. 16 yıldır Recep Tayyip Erdoğan'ı engellemek için çok uğraşlar verdiniz, başaramadınız. Birçok oyunlar oynadınız, tuzaklar kurdunuz ama beceremediniz. Bu ülkede artık bir tane Recep Tayyip Erdoğan yok, binlerce Recep Tayyip Erdoğan var hamdolsun." değerlendirmesini yaptı.

Eren Erdem'in, MİT tırları soruşturmasında "tanık" olması

MİT tırları meselesini herkesin hatırladığını ve 17-25 Aralık'tan sonra ikinci operasyonun yapıldığına değinen Dağ, şunları kaydetti:

"Bunlarla ilgili daha sonra CHP Milletvekili Eren Erdem diye bir zat, esasında ahlaksız bir kişi o zaman bir gazete kurdu. O zaman o gazeteyi ona kimin kurdurduğunu gayet iyi biliyordu. O gazete üzerinden sürekli operasyonlar yaptı. Bugünlerde o zaman bizim söylediğimizi birbirlerine düşünce itiraf etmeye başladılar. Ama itiraf ederken de bir takım hususları gizli tutarak, gözdağı vererek ve bazı bölümleri muğlak bırakarak ifadeleri olmuş. Bugünlerde gazetelerde okuyoruz. Zamanında Recep Tayyip Erdoğan'ı Lahey'de yargılama konusunda tehdit edenler bugün birbirlerine düşmüşler. Allah'a hamdolsun öyle Lahey'de falan değil, Türk yargısının önünde şu anda hesap veriyorlar. Bunlar sadece siyasi dokunulmazlık almak için bu işin içerisine girmişlerdi. Bunların siyasi uzantısı CHP içinde genel başkanından genel başkan yardımcılarına kadar duruyor. Bunların siyasi uzantılarının da gerekli hesabı yargımıza vermeleri gerekecektir."

İl Başkanı Nuh Dağdelen, Dağ'a Kırıkkale Büyük Anadoluspor atkısı ve forması hediye etti.

Toplantıya, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile partililer katıldı.