AK Parti Ergani İlçe Başkanlığınca 100 aileye gıda yardımı yapıldı
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AK Parti Ergani İlçe Başkanlığınca 100 aileye gıda yardımı yapıldı

AK Parti Ergani İlçe Başkanlığınca 100 aileye gıda yardımı yapıldı
Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel

AK Parti Ergani İlçe Başkanlığınca ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda kolisi dağıtıldı.

AK Parti Ergani İlçe Başkanlığınca ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda kolisi dağıtıldı.

AK Parti Ergani İlçe Başkanı Fırat Dolu yaptığı açıklamada, kendi imkanları ile topladıkları yardım kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını söyledi.

İhtiyaç sahiplerine her zaman olduğu gibi ramazanda da ulaşmaya çalıştıklarını dile getiren Dolu, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi vatandaşımızın ayağına gideceğiz. Bu ailelere ulaşmak bizlerin asli görevi." dedi.

Dolu, dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret ederek, onlarla görüştüklerini, sorunlarını dinlediklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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