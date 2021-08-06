AK Parti Elazığ Milletvekili Ağar'dan Ağın ve Keban ilçelerine ziyaret
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AK Parti Elazığ Milletvekili Ağar'dan Ağın ve Keban ilçelerine ziyaret

AK Parti Elazığ Milletvekili Ağar'dan Ağın ve Keban ilçelerine ziyaret
Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Ağın ve Keban ilçelerini ziyaret etti.

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Ağın ve Keban ilçelerini ziyaret etti.

Milletvekili Ağar, beraberinde partisinin il başkanı Şerefattin Yıldırım ile Ağın ilçesine gelerek kaymakam Neslihan Kısa'yı makamında ziyaret etti.

Partisinin ilçe teşkilatını da ziyaret eden Ağar, Bahadırlar Köyünde adını taşıyan Tolga Ağar Caddesi'ni gezerek tabelanın önünde fotoğraf çekti.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi şehit olan Elazığlı polis memuru Mehmet Şevket Uzun'un babası Bünyamin Uzun ile görüşen ve şehidin adına yapılan parkı gezen Ağar, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Elazığlı Piyade Er Mehmet Ağgedik'ın babası Bekir Ağgedik'i de ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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