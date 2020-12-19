AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, 2021 yılı bütçesini değerlendirdi Açıklaması
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AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, 2021 yılı bütçesini değerlendirdi Açıklaması

19.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 19.12.2020 16:10
AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, 2021 yılı bütçesini değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, 2021 bütçesinin vatandaşa hizmet bütçesi olduğunu bildirdi.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, 2021 bütçesinin vatandaşa hizmet bütçesi olduğunu bildirdi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ök, yaptığı yazılı açıklamada, aralıksız olarak 2 hafta Genel Kurulda görüşülen, 2021 yılı bütçesinin kabul edildiğini hatırlattı.

Bütçede vatandaşa hizmet olarak gidecek ödemelerin payının artırıldığına dikkati çeken Ök, şunları kaydetti:

"Bütçenin neredeyse yarısının doğrudan faiz harcamalarına gittiği yıllardan, yüzde 90'ının vatandaşlarımızın hizmetine sunulduğu bütçelerin yapıldığı dönemlere gelmekten memnuniyet duyuyorum. 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin temel misyonu; tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sebebiyle siyasi ve ekonomik bakımdan küresel bir yeniden yapılanma sürecinde bulunduğumuz şu dönemde, Türkiye ekonomisinin yoluna daha da güçlenerek devam etmesini sağlamaktır. Savunma sanayindeki şahlanışımızdan, sağlıkta yerli solunum cihazı üretmemize ve salgına derman olacak aşı çalışmalarını tamamlama noktasına getiren Türkiye'nin bütçesidir. Aynı zamanda, önceki yıllarda olduğu gibi yine vatandaşlarımıza hizmet olarak gidecek ödemelerin payının arttırıldığı bir hizmet bütçesidir."

Nilgün Ök, açıklamasında, sağlıktan eğitime, güvenlikten ulaştırmaya, sanayiden ekonomiye kadar hayatın her alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, ülkeyi daha ileri taşıyacak politikaları bütçe temelinde tek tek uygulamaya geçireceklerini de vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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