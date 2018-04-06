AK Parti'den Belediye Başkanına "Büst" Tepkisi

AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Salih Bezgin, Bülent Ecevit Parkına kendi büstünü diken Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı'ya tepki gösterdi.

Başkan Bezgin, Bülent Ecevit Parkı'ndaki Mandalı'nın büstünün önünde yaptığı açıklamada, Kapaklı'nın güzel hizmetler yerine belediye başkanının kendi büstünü görevdeyken dikmesiyle anıldığını söyledi.

"Biz Kapaklı'da 14 yıldır hizmet yapan belediye başkanının kendi yaptığı büstünü konuşur hale geldik." diyen Bezgin, şöyle konuştu:

"Gönül isterdi ki Kapaklı yapılan hizmetlerle anılsın. Maalesef çamuruyla, yolu olmayan kaldırımlarıyla, sosyal donatıları olmayan bir ilçeden bahsediyoruz. Belediye Başkanına sesleniyorum. Keşke hizmet yapsaydı da büstünü biz dikseydik. Türkiye'de örneklerini araştırıyoruz. Bir tane görevdeyken kendi büstünü diken belediye başkanı yok. Dünyada da yoktur. İş hizmete gelince 4 yıl önce yayınladığı kitapçık var. Buradan bakalım 41 projesi var. 1 tanesini gerçekleştiremedi. Kapalı spor salonu yok. Kapalı pazar yeri yok, kültür merkezi projesini büyükşehir yapıyor. Aqua park yok. Engelli yaşam evi yok. İkiz Göller projesi yok. Aşevi yok. 100 bin nüfuslu ilçede aşevi yok. Çocuk trafik eğitim parkları yok. Kadın sığınma evi yok. Kent ormanı projesi yok. Daha niceleri yok. İş kendi reklamına gelince heykelini dikiyor."

Bülent Ecevit Parkı'ndaki büst kalkana dek eylemlerine devam edeceklerini aktaran Bezgin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanlığı döneminde dağları deldi su getirdi. Ülkede yaptığı hizmetleri saymaya gerek yok. Akla hayale gelmeyen hizmetler yaptı. Ama bir tek şey yapmadı kendi büstünü dikmedi. İşte adamlık budur. Melih Gökçek'ten örnek veriyorum. Gökçek çeyrek asır belediye başkanlığı yaptı. O da kendi büstünü dikmedi. Kendi partisinden Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir'de kendi büstünü dikti mi? MHP'li Adana belediye başkanı kendi büstünü dikti mi? Kapaklı'nın bu yanlıştan dönmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.