AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Kuşçu basın mensuplarıyla bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Kuşçu basın mensuplarıyla bir araya geldi

07.01.2021 17:05 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:08
AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Kuşçu basın mensuplarıyla bir araya geldi

AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda 2020 yılını değerlendirdi.

AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda 2020 yılını değerlendirdi.

Erhan Kuşçu, ilçe başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, 2021 yılının sağlık ve mutluluk getirmesini diledi.

Tüm dünyada olduğu gibi 2020 yılının ilçelerinde de salgınla mücadeleyle geçirildiğini anlatan Kuşçu, hem belediyenin hem de diğer kamu kurum ve kuruluşların bu mücadelede koordineli bir şekilde hareket ettiğini hatırlattı.

İlçenin hızla geliştiğini ve ihtiyaçlarında arttığına dikkati çeken Kuşçu, Büyükşehirden alamadıkları desteği bakanlıklar aracılığı ile ilçeye kazandırmaya çalıştıklarını anlattı.

Teşkilat olarak Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile her konuda tam bir uyum içinde hareket ettiklerini vurgulayan Kuşçu, tek gayelerinin ilçeye hizmet etmek olduğunu ifade etti.

İlçelerinin hızla sanayi bölgesi olma yolunda ilerlediğini ve bu durumun istihdama büyük katkı vereceğini anlatan Kuşçu, şöyle devam etti:

"Sağ olsun Belediye Başkanımızın girişimleri hükümetimizin destekleriyle Yazır Sanayi Bölgemizde fabrikalar kurulmaya başlandı. Bu istihdama katkı verirken ilçemizi tarım ve hayvancılığın yanında sanayi kenti olmasını dağlayacak. Belediyemiz yatırımcılara her konuda destek veriyor. Büyükşehir Belediyesinin de bu noktada üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor. Daha çok iş insanının yatırım yapması için bir an önce bölgede hem altyapının yapılması hem de yolların asfaltlanması gerekiyor. Belediyemizin ortaya koyduğu projeler gibi Büyükşehir Belediyesinin de ilçemiz için projeler yapmasını beklerdik. Ancak algı operasyonundan öteye gidemiyorlar."

İlçede 2021 yılında yapılması planlanan projeleri hakkında da görüşlerini bildiren Kuşçu, "İnşallah 2021 yılında ilçemizde güzel gelişmeler yaşanacak. Bu ilçe için kim bir çivi çakarsa Allah razı olsun." diye konuştu.

Basın mensuplarına, "yapıcı eleştiri" tavsiyesinde bulunan Kuşçu, "Her konuyu eleştirmekten ziyade yapıcı eleştiriler yapmak ilçemiz için çok daha iyi olur düşüncesindeyim." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Çocuk Bursa Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Kuşçu basın mensuplarıyla bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 17:15:06. #1.15#
title