AK Parti Burdur İl Kadın Kolları Başkanı Ekinci, kongrede aday olmayacak

20.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:42

AK Parti Burdur İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Ekinci, kongrede aday olmayacağını açıkladı.

AK Parti Burdur İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Ekinci, gelecek dönem aday olmayacağını söyledi.

Görevini 6 yıl boyunca iyi bir şekilde yapmaya çalıştığını belitten Ekinci, "Umarım bu süre boyunca partimize ve davamıza kadın kolları teşkilatımla layık olabilmeyi başarabilmişimdir." dedi.

Ekinci, gece gündüz ilk günkü aşkla parti olarak değil dava olarak gördüğü kutsal amaç için çalışmalar yaptığını belirterek şöyle konuştu:

"Allah katında da kul yanında da veremeyeceğimiz bir hesabımız yok. Samimiyetimizden ve tevazumuzdan hiçbir şey kaybetmeden devraldığım bu kutsal görevi temiz bir şekilde devir etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Lütfiye Selva Çam ile 6 yıl boyunca benimle birlikte yol yürüyen çok değerli il başkanlarıma belediye başkanlarıma, ilçe başkanlarıma, ilçe kadın kolları başkanlarıma ve il kadın kolları yönetim kurulu üyelerime her zaman arkamızda dik duran fitneye mahal vermeyen İl Başkanı Volkan Mengi'ye desteklerini esirgemeyen milletvekillerimiz Bayram Özçelik ve Yasin Uğur'a programlarımızda bize destek olan Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan'a her türlü fikir alışverişinde bana yol gösteren İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık'a gençlerin desteğini bizden asla esirgemeyen Gençlik Kolları Başkanı Hasan Yağcı'ya ve siz değerli basın mensuplarına teşekkür ederim."

İl Başkanı Volkan Mengi de Serpil Ekinci ile büyük mücadeleler verdiklerini aktararak sıkıntıları kadın kolları, gençlik kolları ve ana kademeyle birbirlerine sarılarak atlattıklarını anlattı.

Partileri için her türlü göreve hazır olduklarını ifade eden Mengi, "Biz bu kutsal davamızı daha yukarıya taşımak için, her yerde hep beraber makam gözetmeksizin mücadeleye katkı koymak için her şartta varız. İnşallah yeni dönemde de Serpil hanıma partimiz yeni görevler vereceğine inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA