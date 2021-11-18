AK Parti Burdur İl Başkanı Mengi'den gece vardiyasında çalışan işçilere ziyaret

BURDUR (AA) - AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi'nin Burdur Şeker Fabrikasında gece vardiyası yapan işçileri ziyaret ettiği bildirildi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mengi, kampanya dönemini ve üretim hattındaki son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Mengi, ziyaretinde işçilerle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mengi, 67. kampanya döneminde günlük 6 bin ton şeker pancarının işlendiğini belirtti.

Dün gece itibariyle 261 bin ton pancar işlendiğini vurgulayan Mengi, işçilere emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Fabrikada yapılan yatırımların ve üretim hattındaki çalışmaların kendisini memnun ettiğini aktaran Mengi, "Bu yatırımları fabrikamıza yapılmasını uygun gören ve destek olan başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti Burdur milletvekillerimiz Bayram Özçelik ve Yasin Uğur'a, Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürümüz Mücahit Alkan'a, fabrika müdürümüze ve çalışanlarına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri

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