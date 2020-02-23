AK Parti Baskil İlçe Başkanlığına Kalkan yeniden seçildi
AK Parti Baskil İlçe Başkanlığına Hüsni Kalkan yeniden getirildi.
AK Parti Baskil İlçe Başkanlığına Hüsni Kalkan yeniden getirildi.
Baskil Belediyesi Şehit Fethi Sekin Kültür Merkezinde düzenlenen kongreye tek listeyle gidildi.
AK Parti Ankara Milletvekili Mahmut Sami Mallı'nın divan başkanlığını yaptığı kongrede geçerli oyların tamamını alan Kalkan yeniden başkan seçildi.
Kongreye, AK Parti Elazığ milletvekilleri Zülfü Tolğa Ağar, Zülfü Demirbağ, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat da katıldı.