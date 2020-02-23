AK Parti Baskil İlçe Başkanlığına Kalkan yeniden seçildi
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AK Parti Baskil İlçe Başkanlığına Kalkan yeniden seçildi

AK Parti Baskil İlçe Başkanlığına Hüsni Kalkan yeniden getirildi.

23.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:36
AK Parti Baskil İlçe Başkanlığına Kalkan yeniden seçildi

İlçe Başkanlığına Hüsni Kalkan yeniden getirildi.

Baskil Belediyesi Şehit Fethi Sekin Kültür Merkezinde düzenlenen kongreye tek listeyle gidildi.

AK Parti Ankara Milletvekili 'nın divan başkanlığını yaptığı kongrede geçerli oyların tamamını alan Kalkan yeniden başkan seçildi.

Kongreye, AK Parti Elazığ milletvekilleri Zülfü Tolğa Ağar, Zülfü Demirbağ, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat da katıldı.

Kaynak: AA
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