AK Parti Adayı Hilmi Güler: Ordumuzu Çok Güzel Noktalara Taşıyacağız

AK Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, 17 yaşında iken bir bavulla Ordu'dan ayrıldığını belirterek, "Şimdi tekrar bir bavulla tertemiz olarak aranıza geldim. Modern belediyecilik, modern şehircilik anlayışında milletimize hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Ordumuzu çok güzel noktalara taşıyacağız" dedi.

AK Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, Ordu Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti. Güler, ziyarette yaptığı açıklamada, Ordu'yu çok güzel noktalara taşıyacaklarını belirterek, "Ordumuz gerçekten bir inci, çok itibarlı bir şehir. Dolayısıyla bu itibarını daha da yüksek noktalara hizmetlerimizle getireceğiz, taşıyacağız. Bu bir bayrak yarışıdır. Bu bayrak yarışında geçmişte hizmeti olan herkese teşekkür ederek aynı zamanda hatırlayarak bunu yapıyoruz. Allah nasip eder de seçilirsek, Ordumuzu çok güzel noktalara taşıyacağız. Ordu, zaten bir inci, zaten bir yıldız, dolayısıyla bu yıldızı daha parlak noktaya sayın valimiz ile birlikte getireceğiz" dedi.

'TECRÜBEMİZ VAR, PROJELERİMİZ VAR'

Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş'ı da ziyaret eden Hilmi Güler, kentte yapılan çalışmaların devam edeceğini vurguladı. Güler, "Biz belediyecilik anlayışında yeni konseptler geliştiriyoruz ve bunları uygulayacağız. Bunun başında da gönül belediyeciliği geliyor. Merkeze sevgiyi koyarak bunu hayata geçireceğiz. Burada en önemli unsur ben, biz anlayışıyla değil siz anlayışıyla halkımızı ve milletimizi öncelikli kılan bir yönetim anlayışı içerisinde olabilmek. Belediyecilik bizim için yabancı değil, tersine uzman olduğumuz bir konudur. Zaten bunu yıllardır başarıyla yapıyoruz. Modern belediyecilik, modern şehircilik anlayışında milletimize hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Tecrübemiz var, projelerimiz var. Proje bizim için en kolay şey. Geçmişte hizmeti olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Gelecekteki teşekkürü de hak etmemiz için çok çalışmamız gerekecek" diye konuştu.

'BİR BAVULLA TERTEMİZ OLARAK ARANIZA GELDİM'

Hilmi Güler, bir otelde düzenlenen AK Parti İstişare toplantısına katıldı. Toplantıya AK Parti Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Ergün Taşçı, Metin Gündoğdu, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, Belediye Başkanları, aday adayları ve il yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Ordu'ya ekibiyle birlikte güzel hizmetler kazandırmaya devam edeceğini ifade ederek belediye başkan aday adaylarına mesajlar veren Güler, "Ben 17 yaşında bir bavulla Ordu'dan ayrıldım, şimdi tekrar bir bavulla tertemiz olarak aranıza geldim. Tecrübemizle, bilgimizle, aşkımızla, sevdamızla geldik Ordu'ya. Dedelerimiz Ordu'nun kurucu belediyesini oluşturmuş. Enerjisiyle, suyuyla, barajlarıyla çok güzel çalışmalar yaptık, bunu bilen biliyor. Proje konusunda hiçbir sorunumuz yok. Bunları uyguladığımız için bu eserleri nereye baksanız görüyorsunuz. Buradaki en zor iş sizin gibi başarılı kişiler arasında 19-20 kişiyi seçmek. Bunu hiçbir zaman böyle düşünmeyelim. Çünkü bizim bu kadro Ordu'da diğer projelerle beraber çok geniş bir insan kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

'ADALET ANLAYIŞI BİZİM EN ÖNEMLİ YAKLAŞIM TARZIMIZ OLACAK'

Kendisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da çalıştığını anlatan Güler, şöyle devam etti: "İyi sayılan bir dönem yaşadığım halde görevi bıraktım. Ama tekrar geldim. Ben hiçbir zaman küsmedim. Bizim dava anlayışımızda daima işe sevgiyle ve gönülden yaklaşmak var. Bizim çalışmamızda aynı zamanda çok bilgili bir danışma kurulu, olaya katkıda bulunacak gruplar da olacak. O bakımdan bizim sorunlarımız bilgiyle, ortak akılla ve vicdanla çözülecek. Bunun için de adalet anlayışı bizim en önemli yaklaşım tarzımız olacak. Bilimle, bilimsel metodlarla bu işe gireceğiz. Bunun da çalışmalarını biz 25 yıldır yapıyoruz."

- Ordu