AK Parti 6. Büyük Olağan Kongresi'ne Doğru

AK Parti Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Recep Çelik, 18 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak 6. Büyük Olağan Kongreye güçlü şekilde katılım göstereceklerini belirtti.

Çelik, parti binasında düzenlenen basın toplantısında, partilerinin 6. Büyük Olağan Kongresi'nin 18 Ağustos'ta Ankara'da yapılacağını hatırlattı.

Kongreye parti teşkilatı olarak güçlü şekilde katılacaklarını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan, bir an dahi duraksamadan büyük bir azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. İstikbalimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize verdiğimiz sözü tutarak, Türkiye'yi lider ülke yapma hedefimize, kararlılıkla yürüyeceğiz. Aziz milletimizin kutlu yürüyüşünü engellemek için yapılan tüm girişimler, adı her ne olursa olsun, hangi mecrada yapılırsa yapılsın, milletimizin kararlı ve dik duruşu, AK Parti kadrolarının azmi ve gayreti ile boşa çıkacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye, çocuklarımıza borcumuzdur."

Çelik, kongrenin tüm AK Parti ailesi ve ülkeye hayırlı olmasını temennisinde bulundu.