Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "İçeride ve dışarıda operasyonların devam ettiği bugünlerde Zeytin Dalı Harekatı da bir taraftan sürerken millet olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirmemiz çok önemli." dedi.

Bakan Kaya, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İsmail Eren Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti 6. Bitlis Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, yaklaşık bir ay önce Bakanlığının Bitlis'teki tüm kurumlarını ziyaret ettiğini anımsattı.

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hizmet ettiğini, 80 milyonun huzuru, refahı için gece gündüz demeden çalıştığını belirten Kaya, 2002'den bu yana kente yaptıkları hizmetlerin 1 milyar lirayı bulduğunu kaydetti.

Kaya, AK Parti mensupları olarak özellikle kadın kolları üyelerinin desteğiyle kapı kapı dolaşarak bu günlere geldiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"2019'a giden yolda kadın kollarımız, kapı kapı dolaşarak tüm Bitlisli hemşehrilerimize hizmetlerimizi anlatacaksınız ve Bitlis 2019'da bir rekor kıracak. Tüm kademelerimizle Bitlis, 2019 yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir tarih yazacak. Bizim Bitlisli kardeşlerimize güvenimiz tam. Bugünlerde içeride ve dışarıda operasyonların devam ettiği bu günlerde Zeytin Dalı Harekatı da bir taraftan sürerken, millet olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirmemiz çok önemli. Hep birlikte tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz."

- "Bugün Bitlis bir bayram günü yaşıyor"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise partisinin kurulduğundan bu yana girdiği her seçimi birinci olarak tamamlayan, oylarını katlayarak bugüne kadar gelmiş bir siyasi parti olduğunu dile getirdi.

14 Ağustos 2001'de kurulan ve 14 ay gibi kısa sürede iktidara gelerek 16. yılını tamamlayan, kesintisiz iktidar olan başka bir siyasi parti bulmanın mümkün olmadığını belirten Elitaş, "Bu, kardeşlerimizin gayretleriyle alın teriyle gerçekleşen bir hadise. Her seçim bir badire atlattık. 2002'de 'İktidar olsalar bile sandıktan çıksalar bile iktidar verilmez' diyerek farklı bir uygulama yaptılar. 2007'de cumhurbaşkanını seçtirmediler. 2008'de kapatma davası açtılar. 2002'den bu yana AK Parti'nin başına gelen hadiseleri teker teker izleyin, zihninizden geçirin ne büyük problemlerle karşılaştığımızı anlarsınız." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz de Bitlis'in bir bayram günü yaşadığını, Amerika'nın Kudüs'te yapmak istediklerini engelleyen liderin bugün Bitlis'e geldiğini belirterek, "'Önce ben gideceğim sonra gençler sizler arkamdan geleceksiniz' diyen lider geliyor. Bizim 20 yıldaki bütün bakanlarımız bütün il başkanlarımız aramızda. Bayram dediğimiz bu, kardeşlik bu. Bu bölgede il başkanını ilçe başkanlarını kadın kollarını gençlik kollarını değiştirmeyen tek il Bitlis. İnşallah mahalli seçimlerde de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük başarı elde edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Ülkemizi her alanda geliştirdik, dönüştürdük"

Teşkilatlardan Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, kongrelerin bir nöbet, bir kan değişimi olduğunu belirterek, AK Parti kadrolarının, ülkeye her alanda hizmet yapan, eğitimden sağlığa, ulaşımdan ekonomiye, tarımdan milli savunmaya kadar her alanda Türkiye'yi dönüştüren, geliştiren kadrolar olduğunun altını çizdi.

Ataş, "Sizler bugüne kadar her türlü fedakarlığı göstererek bu davanın yücelmesi için partimizin yüzünün ak olması için gece gündüz demeden mücadele etmiş isimsiz kahramanlarsınız. Ülkeyi bölmek isteyenlere karşı mücadele eden tüm kademelerdeki üyelerimizi tebrik ediyorum. 16 yıla yakın iktidarlarımızda Türkiye'yi her alanda değiştirmiş dönüştürmüş kadrolarız. Türkiye'de tarih yazan kadrolar olarak tarihe geçeceğiz." diye konuştu.

Ataş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile siyaset yapmayı, her alanda ona yol arkadaşlığı yapmayı kendilerine nasip ettiği için Allah'a şükrettiklerini belirtti.

Bu coğrafyada siyaset yapmanın zorluklarını bildiklerini, Bitlis halkının 16 Nisan'da bölgede AK Parti'nin varlığını bir kez daha ortaya koyduğunu anlatan Ataş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu nedenle sizleri kutluyorum. 2019 seçim sürecine giderken Türkiye'nin gelecek yüzyılını şekillendirecek dönüm noktasıdır. Bunu aşmaya mecburuz. Bu noktada ülkemize dışarıdan ve içeriden müdahale etmeye çalışan şer güçlerine karşı Genel Başkanımızın yanında dimdik duracağız. Bölgede söz sahibi olmak istemeyen bir Türkiye inşa etmeye çalışıyorlar. Mazlumların sesi olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini ve ülkeye hizmet eden AK Parti'nin önünü kesmeye çalışan içeride ve dışarıdaki şer odakları, bu mücadelelerini 15 yıldır sürdürmeye devam ediyorlar. Milletimiz buna müsaade etmedi ve bundan sonra da etmeyecektir. Bitlisliler 2019'da burada bir kez daha tarih yazacaktır."