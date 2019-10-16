Ak Genç Develi'den Mehmetçiğe Bayraklı Destek

16.10.2019 14:00

Ak Parti Develi Gençlik Kolları Başkanlığı Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere destek olmak amacıyla Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi esnafı ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.



Ak Parti Develi Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Raşid Kılıçaslan, "Ülkemizin toprak bütünlüğünü tehlikeye düşürecek tehditleri ortadan kaldırmak için terör örgütlerine karşı yapılan bu operasyonda kahraman askerlerimize destek olmak için esnafımıza bayrak dağıtımı yaptık,zorlu bir süreçten geçiyoruz. Birlik ve beraberliğimizi güçlü tutarak, gençlik kolları ve birey olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Allah Mehmetçiklerimizin yardımcıları olsun."dedi



Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise Ak Parti Develi Gençlik Kolları Başkanlığının Mehmetçiğe destek amaçlı yaptıkları faaliyetten dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA