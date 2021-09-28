Ajax - Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi? Şampiyonlar Ligi Ajax - Beşiktaş maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? - Haberler
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Ajax - Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi? Şampiyonlar Ligi Ajax - Beşiktaş maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim?

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Ajax - Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi? Şampiyonlar Ligi Ajax - Beşiktaş maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim?

Ajax - Beşiktaş bugün UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci grup maçlarını oynuyor. Maç tüm hızıyla devam ederken izleyiciler, Ajax - Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi? Şampiyonlar Ligi Ajax - Beşiktaş maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak ediyor. Peki, Ajax - Beşiktaş maçı nerede oynanıyor? Maçı kim kazandı? Ajax - Beşiktaş kaç kaç bitti? İşte tüm detaylar...

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonu 2. grup maçları başladı. Temsilcilerimizden Beşiktaş bugün Ajax ile oynuyor. Peki, Ajax - Beşiktaş maçı bitti mi, kaç kaç bitti? Ajax - Beşiktaş maçta golleri kim attı? Ajax - Beşiktaş maç skoru kaç kaç? Ajax - Beşiktaş maç nerede oynanıyor? Ajax - Beşiktaş maçın hakemi kim? Ajax - Beşiktaş maç hangi kanalda?

Ajax - Beşiktaş maçı 28 Eylül Salı saat 19:45 'de başladı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Ajax - Beşiktaş maçını Exxen platformundan izleyebilirsiniz.

Ajax - Beşiktaş maçı bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 2-0 Ajax'ın üstünlüğü ile devam ediyor.

Maçta Ajax 2-0 önde. Maçta atılan goller şu şekilde:

Ajax'ın Golleri:

  • 17. dakika : Steven Berghuis
  • 43. dakika : Sébastien Haller

İLK YARI SONUCU : 2-0

MAÇ SONUCU : 2-0

Ajax 2-0 kazanarak puanını 6'ya çıkartıyor.

Beşiktaş - B. Dortmund maçı kaç kaç, maç bitti mi? Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Dortmund maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim?

Maç, Amsterdam'da, Johan Cruijff Arena Stadyumu'nda oynanacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Maçı, hakem Benoit Bastien yönetiyor.

İlk 11'ler şu şekilde olacak:

Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Gravenberch, Alvarez; Antony, Berghuis, Tadic; Haller

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Rıdvan, Josef, Can, Salih, Kenan, Rıdvan, Batshuayi

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Haber: Ajax - Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi? Şampiyonlar Ligi Ajax - Beşiktaş maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? - Haberler
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