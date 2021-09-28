Ajax - Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi? Şampiyonlar Ligi Ajax - Beşiktaş maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim?
Ajax - Beşiktaş bugün UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci grup maçlarını oynuyor. Maç tüm hızıyla devam ederken izleyiciler, Ajax - Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi? Şampiyonlar Ligi Ajax - Beşiktaş maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak ediyor. Peki, Ajax - Beşiktaş maçı nerede oynanıyor? Maçı kim kazandı? Ajax - Beşiktaş kaç kaç bitti? İşte tüm detaylar...
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonu 2. grup maçları başladı. Temsilcilerimizden Beşiktaş bugün Ajax ile oynuyor. Peki, Ajax - Beşiktaş maçı bitti mi, kaç kaç bitti? Ajax - Beşiktaş maçta golleri kim attı? Ajax - Beşiktaş maç skoru kaç kaç? Ajax - Beşiktaş maç nerede oynanıyor? Ajax - Beşiktaş maçın hakemi kim? Ajax - Beşiktaş maç hangi kanalda?
Ajax - Beşiktaş maçı 28 Eylül Salı saat 19:45 'de başladı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Ajax - Beşiktaş maçını Exxen platformundan izleyebilirsiniz.
Ajax - Beşiktaş maçı bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 2-0 Ajax'ın üstünlüğü ile devam ediyor.
Maçta Ajax 2-0 önde. Maçta atılan goller şu şekilde:
Ajax'ın Golleri:
- 17. dakika : Steven Berghuis
- 43. dakika : Sébastien Haller
İLK YARI SONUCU : 2-0
MAÇ SONUCU : 2-0
Ajax 2-0 kazanarak puanını 6'ya çıkartıyor.
Maç, Amsterdam'da, Johan Cruijff Arena Stadyumu'nda oynanacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Maçı, hakem Benoit Bastien yönetiyor.
İlk 11'ler şu şekilde olacak:
Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Gravenberch, Alvarez; Antony, Berghuis, Tadic; Haller
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Rıdvan, Josef, Can, Salih, Kenan, Rıdvan, Batshuayi