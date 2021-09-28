Ajax - Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi? Şampiyonlar Ligi Ajax - Beşiktaş maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonu 2. grup maçları başladı. Temsilcilerimizden Beşiktaş bugün Ajax ile oynuyor. Peki, Ajax - Beşiktaş maçı bitti mi, kaç kaç bitti? Ajax - Beşiktaş maçta golleri kim attı? Ajax - Beşiktaş maç skoru kaç kaç? Ajax - Beşiktaş maç nerede oynanıyor? Ajax - Beşiktaş maçın hakemi kim? Ajax - Beşiktaş maç hangi kanalda?

AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ajax - Beşiktaş maçı 28 Eylül Salı saat 19:45 'de başladı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ajax - Beşiktaş maçını Exxen platformundan izleyebilirsiniz.

AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ? MAÇ BİTTİ Mİ?

Ajax - Beşiktaş maçı bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 2-0 Ajax'ın üstünlüğü ile devam ediyor.

AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Maçta Ajax 2-0 önde. Maçta atılan goller şu şekilde:

Ajax'ın Golleri:

17. dakika : Steven Berghuis

43. dakika : Sébastien Haller

İLK YARI SONUCU : 2-0

MAÇ SONUCU : 2-0

Ajax 2-0 kazanarak puanını 6'ya çıkartıyor.

AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Amsterdam'da, Johan Cruijff Arena Stadyumu'nda oynanacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

AJAX - BEŞİKTAŞ HAKEMİ KİM?

Maçı, hakem Benoit Bastien yönetiyor.

MAÇTA İLK 11'LER AÇIKLANDI!

İlk 11'ler şu şekilde olacak:

Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Gravenberch, Alvarez; Antony, Berghuis, Tadic; Haller

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Rıdvan, Josef, Can, Salih, Kenan, Rıdvan, Batshuayi

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