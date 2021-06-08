Aile Hekimliklerinde koronavirüs aşısı yapılır mı? Sağlık ocaklarında korona aşsı yapılıyor mu, randevu gerekiyor mu?
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Aile Hekimliklerinde koronavirüs aşısı yapılır mı? Sağlık ocaklarında korona aşsı yapılıyor mu, randevu gerekiyor mu?

Aile Hekimliklerinde koronavirüs aşısı yapılır mı? Sağlık ocaklarında korona aşsı yapılıyor mu, randevu gerekiyor mu?
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Koronavirüs aşısının yaş aralığı genişledikçe, aşı imkanına ulaşmak isteyen kişilerin sayısı da artıyor. Randevu alınarak yapılan koronavirüs aşılardna Biontech, artık sağlık olacaklarında da yapılabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca detayları açıklarken "Aile Hekimlerinde koronavirüs aşısı yapılır mı? Sağlık ocaklarında korona aşsı yapılıyor mu, randevu gerekiyor mu?" sorularına da yanıt verdi.

Aile Hekimlerinde koronavirüs aşısı yapılır mı? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Ülkemizde, Çin aşısı Sinovac ve Alman-ABD ortaklığında geliştirilen BioNTech ile aşılama çalışmaları sürdürülüyor. Bugüne kadar sadece özel ve kamu hastanelerinde yapılan BioNTech aşısı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin güzel haberi sosyal medya hesabından verdi. Aile Hekimlerinde koronavirüs aşısı yapılır mı? Sağlık ocaklarında korona aşsı yapılıyor mu, randevu gerekiyor mu? soruları da yanıt buldu.

AİLE HEKİMLİKLİKLERİNDE KORONAVİRÜS AŞISI YAPILIR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. BioNTech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin."

31 MİLYONDAN FAZLA İNSAN AŞILANDI

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, uygulanan birinci doz aşı sayısı 17 milyon 968 bin 187, ikinci doz aşı 13 milyon 253 bin 014 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 31 milyon 221 bin 201 olarak gerçekleşti.

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