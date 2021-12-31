Ahmetli'de evi yanan aileye Büyükşehir Belediyesi'nden yardım - Haberler
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Ahmetli'de evi yanan aileye Büyükşehir Belediyesi'nden yardım

Ahmetli'de evi yanan aileye Büyükşehir Belediyesi'nden yardım
AA / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde yangın sonucu evleri zarar gören aileye Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından eşya yardımı yapıldı.

AHMETLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde yangın sonucu evleri zarar gören aileye Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından eşya yardımı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Zafer Mahallesi'nde yaşayan Kuzu ailesinin evlerinde çıkan yangında eşyaları kullanılmaz hale geldi.

Belediye Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından temin edilen eşyalar Ahmetli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Nilhan Kılıç ve ekipler tarafından Kuzu ailesine teslim edildi.

AA / Kamil Tekmen - Son Dakika Haberleri

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