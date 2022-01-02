Ahmet Çakar'dan 34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu hakkında enteresan paylaşım
73 yaşındaki futbol yorumcusu Erman Toroğlu, kendisinden 34 yaş küçük avukat Ezgi Yavuz ile hayatını birleştirdi. Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Toroğlu'nun nikah pozunu 'İkinci Bahar' şarkısının sözleriyle paylaştı, sosyal medya karıştı. Ahmet Çakar'ın manidar yorumu sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, eski avukatı Ezgi Yavuz ile Barcelona'daki Türk konsolosluğunda dünya evine girdi.
73 yaşındaki Toroğlu'nun evlendiği kişinin 39 yaşındaki eski avukatı Ezgi Yavuz olduğu ifade edildi. İstanbul Barosuna bağlı olarak avukatlık yapan Yavuz, iki yıl önce Galatasaray üyesi olmuştu. Yurt dışında yapılan nikahtan fotoğraf da paylaştı.
Toroğlu, geçtiğimiz günlerde genç kız arkadaşıyla Cihangir'de görüntülenmiş ve objektifleri fark edin ikili birbirini hiç tanımıyormuş gibi yolun karşı tarafına geçmişti.
Ahmet Çakar, uzun yıllar birlikte çalıştığı eski dostu Erman Toroğlu'nun nikah fotoğrafını 'İkinci Bahar' şarkısının sözleriyle paylaştı.
İşte Çakar'ın paylaşımı:
Erman Toroğlu, Şükran Toroğlu ile evliliğini 2017 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle bitirmişti. Toroğlu'nun bu evlilikten bir oğlu ve bir kızı var.
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