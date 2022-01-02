Ahmet Çakar'dan 34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu hakkında enteresan paylaşım - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ahmet Çakar'dan 34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu hakkında enteresan paylaşım

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

73 yaşındaki futbol yorumcusu Erman Toroğlu, kendisinden 34 yaş küçük avukat Ezgi Yavuz ile hayatını birleştirdi. Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Toroğlu'nun nikah pozunu 'İkinci Bahar' şarkısının sözleriyle paylaştı, sosyal medya karıştı. Ahmet Çakar'ın manidar yorumu sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, eski avukatı Ezgi Yavuz ile Barcelona'daki Türk konsolosluğunda dünya evine girdi.

Ahmet Çakar'dan 34 yaş küçük aşkıyla dünyaevine giren Erman Toroğlu hakkında enteresan paylaşım

73 yaşındaki Toroğlu'nun evlendiği kişinin 39 yaşındaki eski avukatı Ezgi Yavuz olduğu ifade edildi. İstanbul Barosuna bağlı olarak avukatlık yapan Yavuz, iki yıl önce Galatasaray üyesi olmuştu. Yurt dışında yapılan nikahtan fotoğraf da paylaştı.

Ahmet Çakar'dan 34 yaş küçük aşkıyla dünyaevine giren Erman Toroğlu hakkında enteresan paylaşım

Toroğlu, geçtiğimiz günlerde genç kız arkadaşıyla Cihangir'de görüntülenmiş ve objektifleri fark edin ikili birbirini hiç tanımıyormuş gibi yolun karşı tarafına geçmişti.

Ahmet Çakar'dan 34 yaş küçük aşkıyla dünyaevine giren Erman Toroğlu hakkında enteresan paylaşım

Ahmet Çakar, uzun yıllar birlikte çalıştığı eski dostu Erman Toroğlu'nun nikah fotoğrafını 'İkinci Bahar' şarkısının sözleriyle paylaştı.

İşte Çakar'ın paylaşımı:

Ahmet Çakar'dan 34 yaş küçük aşkıyla dünyaevine giren Erman Toroğlu hakkında enteresan paylaşım

Ahmet Çakar'dan 34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu hakkında enteresan paylaşım

Ahmet Çakar'dan 34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu hakkında enteresan paylaşım

Ahmet Çakar'dan 34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu hakkında enteresan paylaşım

Ahmet Çakar'dan 34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu hakkında enteresan paylaşım

Erman Toroğlu, Şükran Toroğlu ile evliliğini 2017 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle bitirmişti. Toroğlu'nun bu evlilikten bir oğlu ve bir kızı var.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (6)
Ibrahim Doğan:34 yaşonda bi bayan 40 yaşlarında olgun kariyer sahibi birini arar. Eee bu ekonomide bide bı hovarda erkeklerde bulamadığı için ne yapsın. Hovardalık işi bitmiş ile nikah kıyar Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
REALİST:YA BIRAKIN SEVMİŞ ALAN ALMIŞ VEREN VERMİŞ İYİ TARAFI FB İLE UGRAŞACAK HALİ KALMAZZZ... Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
Zulkarneyn :Gariban yapsa demediginizi birakmazsiniz, zenginler yapinca ikinci bahar. Igrencsiniz... Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title