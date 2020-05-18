Ahmet Ağaoğlu'ndan Mustafa Cengiz'e 'geçmiş olsun' mesajı
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yayımladığı mesajla Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
18.05.2020 17:01 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:01
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yayımladığı mesajla Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Mide kanaması teşhisiyle ameliyata alınan ve başarılı bir operasyon geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."
Kaynak: DHA