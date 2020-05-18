Ahmet Ağaoğlu'ndan Mustafa Cengiz'e 'geçmiş olsun' mesajı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yayımladığı mesajla Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yayımladığı mesajla Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Mide kanaması teşhisiyle ameliyata alınan ve başarılı bir operasyon geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."

Kaynak: DHA