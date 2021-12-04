Trabzonspor'da seçimli olağan genel kurulu başladı. Genel kurulda konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Ligin son maçı oynanmadan, hakem son düdüğü çalmadan kimin şampiyon olacağı belli olmaz" dedi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve yarın yapılacak seçimle tamamlanacak Trabzonspor Olağan Genel Kurulu'nda, Başkan Ahmet Ağaoğlu seçime tek aday olarak girecek. Tek listenin bulunduğu genel kurula delegeler fazla ilgi göstermezken, 9 bin 353 üyenin oy verme hakkı bulunuyor. Kulübün 54 yıllık tarihinde 47. yönetim kurulu seçilecek. Yeni yönetim kurulunun görev süresi ise 3 yıl olacak.

Trabzonspor'da 8 Nisan 2018 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçildikten sonra 2 Aralık 2018'de olağan genel kurulda 3 yıl daha başkanlık yapmaya hak kazanan Ahmet Ağaoğlu, görev süresini tamamladı.

Kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun konuşmasıyla başlayan genel kurulda, oy çokluğuyla kongre divan başkanlığına Ali Sürmen seçildi. Daha sonra tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem, genel kurul üyelerine sunuldu.

Borç 1 milyar 481 milyon 471 bin TL

Trabzonspor Genel Müdürü Sinan Zengin, kulüp idari ve mali raporlarını genel kurula sundu. Ardından ise denetleme kurulu adına İsmet Keskin, denetleme kurulu raporunu okuyarak bordo-mavili kulübün borcunun 31 Ekim 2021 itibarıyla 1 milyar 481 milyon 471 bin 248 TL olduğunu açıkladı.

Yönetim kurulu ibra edildi

Dilek ve temenniler bölümünde yapılan konuşmaların ardından, yönetim kurulunun ibrası genel kurulun oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonrası Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu, genel kurul tarafından ibra edildi.

Ahmet Ağaoğlu söz aldı

Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesinin ardından söz alan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, üç yıllık görev sürelerinin başlangıcından bugüne dek pek çok olağanüstü koşulla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Görevi devraldığımızda kulübümüzün içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve idari şartların yanı sıra hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir pandemi süreci yaşadık" dedi.

"Lig'in son maçı oynanmadan, hakem son düdüğü bitmeden kimin şampiyon olacağı belli olmaz"

Trabzonspor'un puan farkıyla lider konumda olduğunu hatırlatan Ağaoğlu, "Burada hepimize çok büyük sorumluluk düşüyor. Şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlandı. Sakın ha sakın. 'Yüzde 90-97 Trabzonspor şampiyon' algısı oluşturulmaya başlandı, sakın. 'Şubat ayında şampiyonluk kutlayacağız, şubat ayı çok soğuk, bunu mart ayına erteleyelim' esprisi güzel. İnsanın kulağına hoş geliyor. Ligin son maçı oynanmadan, hakemin son düdüğü çalmadan bu maçta kimin şampiyon olacağı belli olmaz. Herkes konuştu, bir şeyler söylüyor. Şimdi de Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu söylüyor. Şampiyonluk mücadelesinde olan tam 8 takım var. Arada puan farkı olabilir ama bir şeyi unutmayalım. 24 maç, 72 puan var. O zaman birilerine şunu söyleyebilirim; 72 puanın önümüzde olduğu yerde 36 puan ile kim şampiyon oluyor. 36 puan kümede bile kalmıyor. İşin gerçeğini ve realitesini göz ardı ettiğimiz zaman, bizle beraber o mücadeleyi veren rakiplerimizi küçümsediğimiz, yok saydığımız ve saygısızlık yaptığımız zaman sportif anlamda hayatımızın hatasını yaparız ve en ağır bedeli öderiz. Geçmişte bunu bir şekilde ödettiler ama bugün Trabzonspor ve Trabzonspor camiası artık o noktada değil. Modern futbolun, global futbolunun, sporun ruhunun etik ve ahlak kurullarının bütünleştiği bir Trabzonspor ile karşı karşıyalar bugün. Yapmış olduğu her mücadelede rakiplerine saygı gösteren, saygı duyan aynı zamanda hem bölgesinde hem Anadolu'da futbola hizmet etmeyi şiar etmiş bir kulübün başkanı olarak. Şampiyonluk hedefi bugün uzak bir hedeftir ama Adana Demirspqor maçı bugün saat 16.00'dadır. Peşinden Antalya, Hatayspor ve diğer maçlar var" ifadelerini kullandı.

"Maç maç bakıyoruz"

"'Lig bitmiştir. Trabzonspor ve diğerleri' söylemleri diğer takımlarımıza yapılan büyük bir saygısızlıktır" diyen Başkan Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Trabzonspor'u erkenden havaya sokmak için yapılan algıdan başka bir şey değildir. Biz önümüze bakıyoruz. Değerli hocamız Abdullah Avcı'nın da ifade ettiği gibi maç kazandığımız zaman sadece 3 puan kazanıyoruz. Hocam 3 puan kazandık diyor. Ben de diyorum ki 3 puan artı 2 milyon 750 bin TL kazandık diyorum. Benimki biraz daha ekonomik bakış açısı. Ama maç maç. Mağlup da olabiliriz, puan da kaybedebiliriz. 100-110 puan alma hiç bir takımın şansı yok. Futbol sahada oynandığı sürece. Dolaysıyla puan ve maç kayıpları olabilir. Hiç bir şey kaybetmeyiz ama ne zaman ki heyecanımızı, umudumuzu yitiririz. Mücadele gücünü kaybettiğiniz zaman her şeyinizi kaybedersiniz."

"8. şampiyonluk olacaksa bu düşünceyle hareket etmeliyiz"

Taraftarın desteğinin çok önemli olduğuna da vurgu yapan bordo-mavililerin başkanı, "Önümüzdeki haftalarda çok zorlu bir sürecin içine giriyoruz. Bu mücadelede en büyük enerjimiz camiamız ve taraftarımızın desteği olacaktır. Önümüzde oynayacağımız maçlara taraftarların ilgi göstermesini, yolun sonu 8. şampiyonluk olacaksa, o şampiyonluğu en fazla hak eden camiamızın ve taraftarlarımızın bu düşünceyle kendi sorumluluklarını yerine getirmelerini bir kez daha rica ediyorum" şeklinde konuştu.

Ağaoğlu, genel kurula katılan üyelere teşekkür ederek sözlerini tamamladı. Genel kurulun ilk günü sona ererken, yarın yönetim ve kurulların seçimleri yapılacak.

Ahmet Ağaoğlu'nun yeni yönetim kurulu

Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Asil üyeler: Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Müminhan Bilgin, Yalçın Orhan, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Kibar Yaşar Güven, Serdar Ekrem Şirin, Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Ali Haydar Gedikli, Esat Emanet, Faruk Hacı Haliloğlu, Şemsettin Hancı

Yedek üyeler: Lokman Sadıklar, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, Vahap Öztel, İbrahim Tüfekci, İbrahim Aydın - TRABZON