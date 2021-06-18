Ahmedinejad bazı isimlerin veto edildiği seçimleri "halkın iradesinin yok sayıldığı bir hata" olarak niteledi Açıklaması
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Ahmedinejad bazı isimlerin veto edildiği seçimleri "halkın iradesinin yok sayıldığı bir hata" olarak niteledi Açıklaması

Ahmedinejad bazı isimlerin veto edildiği seçimleri 'halkın iradesinin yok sayıldığı bir hata' olarak niteledi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylık başvurusu reddedilen eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, "halkın iradesinin yok sayıldığı bir hata" olarak nitelediği seçimde hiçbir adayı desteklemediğini ve sandığa gitmeyeceğini açıkladı.

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylık başvurusu reddedilen eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, "halkın iradesinin yok sayıldığı bir hata" olarak nitelediği seçimde hiçbir adayı desteklemediğini ve sandığa gitmeyeceğini açıkladı.

Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, yayımladığı görüntülü mesajında, ülkede bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Seçimlerde aday olmak isteyenlerin rejime bağlılığı ile siyasi, ahlaki ve dini sabıkalarını inceleyen Anayasayı Koruyucular Konseyinin kendisinin de aralarında bulunduğu bazı isimleri gerekçe sunmadan veto etmesine işaret eden Ahmedinejad, "Ben, seçimlerin bu şekilde yapılmasını ve halkın iradesinin yok sayılmasını ülkeye, devrime ve düzene zararlı kabul ediyorum." dedi.

Sosyal medyada kendisinin bazı adaylara destek verdiğine dair sahte fotoğraflar ve iddialar yayıldığına dikkati çeken Ahmedinejad, "Ben kendi adıma bu günaha ortak olmaya hazır değilim. Daha önce de katılımıma izin verilmediği takdirde kimseyi desteklemeyeceğimi söylemiştim. Bu, benim kişisel hakkımdır." diye konuştu.

Ahmedinejad, "Bu büyük hataya karşı şu anda yapabileceğim şey, seçimlere katılmadığımı ve kimseyi desteklemek gibi bir planımın olmadığını söylemektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen birçok önemli isim veto edilmişti

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimi için 40'ı kadın olmak üzere 592 kişinin adaylık başvurusunda bulunduğu bildirilmişti.

Anayasayı Koruyucular Konseyi Sözcüsü Abbas Ali Kedhodayi, 17 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, aday olmak isteyen 592 kişiden yalnızca 40'ının gerekli şartları taşıdığını duyurmuştu.

Konsey tarafından 25 Mayıs'ta yapılan açıklamada, gerekli şartları taşıdığı açıklanan 40 kişiden yalnızca 7 isme adaylık izni çıktığı belirtilmişti.

Konseyin kararına göre, mevcut Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ve Meclis Başkanı Ali Laricani gibi reformist ve ılımlı muhafazakar çizgideki bazı önemli isimlere seçimlerde yarışma izni verilmedi. Muhafazakar kimliğiyle bilinen ancak son yıllarda ülke yönetimiyle restleşen açıklamalarda bulunan eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad da adaylık izni alamadı.

Halkın seçimlere yüksek katılımını demokratik bir destek kabul eden ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney, 27 Mayıs'ta yaptığı konuşmasında, Anayasayı Koruyucular Konseyinin vetoları nedeniyle seçimlerin boykot edilmesine yönelik çağrılara tepki göstererek, "Seçimlerin faydasız olduğunu söyleyenleri dinlemeyin. Bunlar halkla birlikte değildir. Halkla birlikte olan kimse, insanların sandık başına gitmesine mani olmaz." demişti.

Birçok önemli ismin veto edilmesi neticesinde bugünkü seçimde muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi favori gösteriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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