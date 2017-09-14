Ahlat'ta "Yeni Müfredat" Eğitimi

Ahlat ilçesinde öğretmenlere "yeni müfredat" eğitimi verildi.



Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, "2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Yeni Müfredatı" hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.



Yunus Ensari İlkokulu'nda düzenlenen toplantında konuşan Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, yenilenen müfredat hakkında öğretmenlere eğitim verdiklerini söyledi.



Özden, "Yenilenen programların felsefesi, yapısı ve içeriğinin okullardaki uygulayıcılarımız olan öğretmenlerimiz tarafından doğru bir şekilde anlaşılması, yapılacak eğitim öğretim faaliyetlerinin niteliğini arttıracak ve dolayısıyla öğrencilerimizin daha iyi bir geleceğe ulaşmaları için sağlam adımların atılmasını sağlayacaktır." dedi.



Konuşmanın ardından öğretmenlere yenilenen müfredat anlatıldı.