AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI - TÜİK SON DAKİKA Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

Ağustos ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca kiracı ve ev sahibi "Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Her ay olduğu gibi bu ay da kira sözleşmesini yenileyecek olanlar için kira artış oranları büyük bir önem taşıyor. Özellikle yüksek enflasyonun etkisiyle artan yaşam maliyetleri, gözleri yeniden açıklanacak resmi verilere çevirdi. Peki, ağustos ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? TEFE-TÜFE açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, merak edilen tüm detaylar…

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI, YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2025 dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan son verilere göre, enflasyon temmuz ayında aylık bazda yüzde 2,06 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 33,52 seviyesinde gerçekleşti.

Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini kamuoyuna duyurdu. Bu veriler doğrultusunda, Ağustos 2025 kira artış oranı yüzde 41,13 olarak belirlendi. Ancak, konut kiraları için uygulanan yüzde 25'lik yasal tavan sınırı bu ay da geçerliliğini koruyor.

Açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE verisi, işyeri kiralamalarında doğrudan uygulanabilirken, konut kiralarında 2022 yılında yürürlüğe giren düzenleme gereği bu oran en fazla yüzde 25 ile sınırlı kalıyor. Dolayısıyla, Ağustos ayında kira kontratını yenileyecek konut kiracıları için azami artış oranı yine yüzde 25 olacak.

Öte yandan, işyeri kira artışları ise 12 aylık TÜFE ortalaması olan %41,13 üzerinden yapılabilecek. Bu kapsamda, ticari mülk kiracıları daha yüksek oranlarla karşı karşıya kalabilecek.