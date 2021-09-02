Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ağustos ayı ihracat performansının, ihracatta yeni bir lige yükseldiklerinin, yeni bir döneme girdiklerinin tasdiki ve hedeflerinin, en fazla 5 yıl içerisinde 300 milyar dolara erişmek olduğunu belirterek, "200 milyar dolar baremini...

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ağustos ayı ihracat performansının, ihracatta yeni bir lige yükseldiklerinin, yeni bir döneme girdiklerinin tasdiki ve hedeflerinin, en fazla 5 yıl içerisinde 300 milyar dolara erişmek olduğunu belirterek, "200 milyar dolar baremini aşan ihracatımızın geldiği nokta, stratejik olarak artık yeni bir ligde olduğumuzu gösteriyor." dedi.

Ağustos ayı ihracat rakamları, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla Ankara'da düzenlenen toplantıda açıklandı.

TİM Başkanı Gülle, toplantıdaki konuşmasına 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak başladı.

Dün açıklanan büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gülle, şunları kaydetti:

"Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümenin ardından ülkemiz, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7'lik büyüme performansıyla fark yarattı. Bu performans, 1998 yılından bugüne kadar olan süreçte yakaladığımız en güçlü ivme oldu. Bu rakamla beraber Türkiye, dünya ekonomileri arasında da öne çıktı. Yılın ikinci çeyreğinde OECD ülkeleri arasında en çok büyüyen ikinci ülke olduk. Net ihracatın büyümeye katkısı ikinci çeyrekte 6,9 puan olurken, 6 aylık dönemde 3,9 puan olarak gerçekleşti. İhracatın büyümeye katkısı yılın ilk yarısında 10,8 puan oldu, yani büyümenin yarısı ihracattan geldi.

İhracat, büyümeye son 23 yıldaki en büyük katkısını yaptı. Her zaman dile getiriyoruz; Türkiye ihracatla yükselecek. Mal ve hizmet ihracatıyla gelen bu büyüme rakamları gösteriyor ki ihracatla büyüyor, ihracatla yükseliyoruz. Pandemi, küresel ticareti durma noktasına getirmişti. O zor günlerde ihracatçılarımıza ve Türkiye'nin üretim potansiyeline olan inancımız sayesinde ekonomimizin V tipi bir toparlanmaya gireceğini ifade etmiştik. Bugün geldiğimiz noktada, öngörülerimizin gerçekleştiği, hatta beklentilerimizin dahi üzerine çıktığımız ortadadır. İhracatımızdaki güçlü ivme sayesinde V tipi toparlanmanın bile ötesine geçtik. Artık salgın öncesi dönemlerin çok çok üzerindeyiz."

Gülle, Türkiye ekonomisine verdikleri katkıdan gurur duyduklarını, yılın devamında da rekorlara devam edeceklerini söyledi.

"Tarihimizin en yüksek ağustos ayı ihracat rakamı"

İsmail Gülle, ihracatta rekorlarla kapatılan 7 ayın ardından ağustosta da ihracatta tarihi bir performans gösterdiklerine işaret ederek, 14 yıl sonra 200 milyar dolar seviyesine taşıdıkları ihracatın, bu ay da istikrarını sürdürdüğünü ve yıl sonu hedeflerini tekrar tescillediğini kaydetti.

Gülle, "Ağustos ayı ihracat performansımız, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği 'şahlanış dönemi' için önemli bir nişanedir. İhracatla yükselen Türkiye yolunda kararlılığımızın tescilidir, ihracatta yeni bir lige yükseldiğimizin, yeni bir döneme girdiğimizin tasdikidir. Hedefimiz, en fazla 5 yıl içerisinde 300 milyar dolara erişmek." ifadelerini kullandı.

Ağustos ayında ihracatın, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52'lik artışla 18 milyar 912 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ve bu rakamın tarihin en yüksek ağustos ayı ihracat rakamı olduğunu belirten Gülle, yılın ilk 8 ayında ihracatın yüzde 37 artışla 140 milyar 237 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Gülle, "Son 12 ayda ise 207 milyar 469 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek yıllık ihracat hedefimizin oldukça üzerinde bir rakama eriştik. İhracat ailemiz son 12 ayın 10'unda Cumhuriyet tarihi rekorları kırdı ve ihracatın ithalatı karşılama oranındaki artışa da dikkatinizi çekmek isterim. Yılın ilk 8 ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı 2020'de yüzde 75,6 iken, 2021'de yüzde 82,5'e yükseldi. Bu durum, ihracatta sürdürülebilir artışı yakaladığımızın ve dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın net bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

"Ağustosta miktar bazında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 artarak 15 milyon ton oldu"

TİM Başkanı Gülle, ağustosta miktar bazında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 artarak 15 milyon ton olarak gerçekleştiğini, ilk 8 ayda ise yüzde 19 artışla 114 milyon ton olduğunu bildirdi.

İhracat birim fiyatında da oldukça pozitif bir ivme gördüklerini ifade eden Gülle, şunları kaydetti:

"Birim ihracat değerimiz geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 artarak 1,25 dolara yükseldi. Bu ay birim ihracat değerini en çok artıran sektörlerimiz, yüzde 86 ile gemi ve yat, yüzde 64 ile çelik, yüzde 39 ile savunma ve havacılık, yüzde 30 ile kimyevi maddeler ve yüzde 25 artışla su ürünleri sektörlerimiz oldu. Katma değerli ve markalı ihracatımız arttıkça ürünlerimizin değeri daha da artacak. Bu amaçla kurduğumuz TİM Marka Konseyi, markalaşma adına kritik bir sorumluluk üstleniyor. Projelerimizin yansımalarını önümüzdeki dönemde rakamlarımızda da göreceğiz."

"1.455 firma, ilk kez ihracat yaparak ihracat ailesine katıldı"

Ağustos ayında 1.455 firmanın ilk kez ihracat yaparak ihracat ailesine katıldığını bildiren Gülle, yeni firmaların ağustosta 82,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, yılbaşından bu yana ihracat yapan firma sayısının ise 81 bine yaklaştığını söyledi.

Sektörlerin ağustos ayı performansına ilişkin de bilgi veren Gülle, şunları söyledi:

"Ağustos ayında sektörlerimizin performansını incelediğimizde, önceki yılın aynı ayına göre, tam 25 sektörümüzün ihracatını artırdığını görüyoruz. Bu ay 2,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörümüz ilk sırada yer alırken, 2,3 milyar dolara ulaşan çelik sektörümüz ikinci, 2 milyar doları aşan kimyevi maddeler sektörümüz ise üçüncü oldu. Sektörel anlamda en dikkat çekici artışlar ise geçtiğimiz yıla göre ihracatını 1,4 milyar dolar artıran çelik, 876 milyon dolar artıran otomotiv ve 674 milyon dolar artıran kimyevi maddeler sektörlerimizde yaşandı."

"AB'ye ihracatımız yüzde 51 artışla 7,8 milyar dolarlık hacme ulaşarak yüzde 41'lik pay aldı"

İsmail Gülle, ağustos ayında ihracatçıların, Türkiye'nin bayrağını 218 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardığını, 180 ülkeye ihracatı artırma başarısı gösterdiklerini kaydetti.

Aralarında İspanya, İsrail, Belçika, Brezilya, Slovenya ve Fas'ın da bulunduğu 20 ülkede, aylık ihracat rekoruna imza attıklarını belirten Gülle, şöyle devam etti:

"Bu ay ihracatçılarımızın en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla ABD ve 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu. İhracatımızı tutar bazında en çok artırdığımız ülkeler; 572 milyon dolarlık artışla ABD, 366 milyon dolarlık artışla Almanya ve 314 milyon dolarlık artışla İtalya şeklinde gerçekleşti. Ülke gruplarına göre ihracata baktığımızda ise en büyük pazarımız olan AB'ye ihracatımızın yüzde 51 artışla 7,8 milyar dolarlık hacme ulaşarak yüzde 41'lik pay aldığını görüyoruz. AB haricindeki diğer Avrupa ülkelerini de topladığımızda, Avrupa kıtasının, ağustos ayı ihracatımızdaki payı yüzde 55 oldu."

"Navlun fiyatlarındaki artışla beraber ihracattaki rekabet gücümüz daha da yükseldi"

TİM Başkanı Gülle, navlun fiyatlarındaki artışla beraber ihracattaki rekabet güçlerinin daha da yükseldiğini belirterek, bugün, Uzak Doğu'dan Avrupa'ya nakliye fiyatlarının 14 bin dolarlara dayandığını, Türkiye'den Avrupa'ya aynı büyüklükteki bir sevkiyatın maliyetinin 3 bin dolar seviyelerinde olduğunu söyledi.

Aynı durumun Uzak Doğu-ABD hattında da görüldüğüne işaret eden Gülle, "Hem Avrupa'da hem de Amerika'da pazar payımızı artırmamız, bu süreçteki kazanımlarımızı kalıcı hale getirmemiz mümkün. Bu ay diğer ülke gruplarında, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,1 milyar dolar, Afrika kıtasının tamamına 1,9 milyar dolar, Kuzey Amerika'ya 1,5 milyar dolar ve Uzak Doğu ülkelerine 1,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik." dedi.

"74 ilimiz ihracatını artırdı"

İsmail Gülle, 74 ilin ihracatını artırdığına işaret ederek, "5 ilimiz; Kocaeli, Hatay, Adana, Kütahya ve Kırşehir tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını ağustos ayında gerçekleştirdiler. Bu ay en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilimiz sırasıyla 7,5 milyar dolarla İstanbul, 1,7 milyar dolarla Kocaeli ve 1,2 milyar dolarla Bursa oldu. Bu illerimizi ihracatını 355 milyon dolar artıran İzmir ve 263 milyon dolar artıran Gaziantep takip etti." diye konuştu.

İhracattaki parite etkisine de değinen Gülle, ağustos ayında avro/dolar paritesinde yaşanan düşüşün ihracata etkisinin negatif yönlü 72 milyon dolar olduğunu ancak yılın geneline bakıldığında pozitif yönlü 3,9 milyar dolarlık bir parite etkisi görüldüğünü kaydetti.

TL ile açılan beyannamelere göre ise 180 ülkeye toplam 5,3 milyar TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildiğini bildiren Gülle, ağustos ayında TL ile ihracatın yüzde 61 arttığını, 7 bin 84 firmanın ihracat işlemlerinde TL'yi tercih ettiğini söyledi.

Gülle, "200 milyar dolar baremini aşan ihracatımızın geldiği nokta, stratejik olarak artık yeni bir ligde olduğumuzu gösteriyor.İhracatta yaşanan yeni dönemin bizlere yüklediği sorumlulukların farkındayız. Bu sebeple ihracat ailesi olarak ihracatı, geçtiğimiz bu yeni lige göre kurgulamak için topyekun bir şekilde çalışıyoruz." dedi.

Yaptıkları çalışmalarla ihracatta rekor üstüne rekor kırma, büyüme rakamlarında ihracatın payını en üst seviyeye çıkarma hedeflerini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Gülle, şimdi sıradaki hedefleri olan "dış ticaret fazlası veren Türkiye" için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu