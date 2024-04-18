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TOBB Şikago Ticaret Merkezi bilgilendirme toplantısı ASO'da gerçekleştirildi

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Şikago Ticaret Merkezi Genel Müdürü Volkan Palaz, Ankara Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'TOBB Şikago Ticaret Merkezi Bilgilendirme Toplantısı'nda Türkiye Ticaret Merkezini tanıttı.

TOBB Şikago Ticaret Merkezi bilgilendirme toplantısı ASO'da gerçekleştirildi

ANKARA - 'TOBB Şikago Ticaret Merkezi Bilgilendirme Toplantısı', Ankara Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Şikago Ticaret Merkezi Genel Müdürü Volkan Palaz, TOBB'un ABD'nin Şikago kentinde kurduğu Türkiye Ticaret Merkezini, Ankara Sanayi Odası ev sahipliğinde Ankaralı sanayicilere tanıttı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ahmet Dinçer, Ankara sanayisinin ihracat odaklı bir yapıya sahip olduğunu belirterek "2023 yılından itibaren 12,3 milyar dolar ihracat potansiyeli gösterdi. Bunun çoğunluğu da Türkiye ortalamasının üstünde yüksek teknoloji ürünlere sahip. Türkiye'nin de 256 milyar dolarlık ihracatın var ama Türkiye dünya ihracatından aldığı pay yüzde 1 seviyesinde. 20 yıllık bir süreçte yüzde 1 olan rakam 2023 yılı itibariyle yüzde 1,06 seviyesine yükseldi. Bunun daha da geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi gerekiyor" dedi.

Ardından TOBB Şikago Ticaret Merkezi Genel Müdürü Palaz, ABD'nin en önemli ticaret ve lojistik merkezlerinden biri olan Şikago'da, Türk ürünlerinin Amerikan pazarına daha kolay girebilmesi için satış, pazarlama, depolama, uçtan uca lojistik ve benzeri konularında hizmetler sunan TOBB Şikago Ticaret Merkezi hakkında bilgiler verdi. Palaz, hizmet merkezinde sürekli fuar, sergi ve etkinlik alanlarıyla birlikte sanal, paylaşımlı ve sabit ofis fırsatlarının olduğunu söyledi.

İhracatın geliştirilmesi ana amaç

Türk şirketlerinin ABD pazarına girişi, pazarda tutunabilmesi, satış, pazarlama, dağıtım, satış sonrası destek ve uçtan uca lojistik konuları ele alan Palaz, "Biz kar amacıyla çalışan bir şirket değiliz. Bizim iki tane ana amacımız var, bir sürdürülebilir bir yapı kurmak. İki, ihracatın geliştirilmesi. İhracat geliştikten sonra sanayicilerimiz orada daha fazla ihracatımıza katkıda bulunduğu sürece bakanlık teşviklerimizle devam eder. Biz böylece sizlere daha makul fiyatlı hizmet sunmaya devam edebiliriz ve bizim misyonumuz yerine gelir. Bana başta Rıfat başkanım bütün yönetim kurulumuzun sorduğu tek bir soru var, ihracatla ilgili ne aşama kaydediyoruz arkadaşlar? Biz bu sorunun cevabını veriyoruz, bunun hesabını veriyoruz. O yüzden de tek amacımız ihracatımızın geliştirilmesi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Ankara Sanayi Odası Türkiye Ankara İhracat Ekonomi Güncel Haberler

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