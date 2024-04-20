Marmarabirlik 2022/2023 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Marmarabirlik'in 2022/2023 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "2024 yılında 5 milyar 900 milyon TL net ciroya ulaşmayı ve ihracat yaptığımız ülke sayısını 70'e çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Marmarabirlik'in 2022/2023 İş Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Başköy tesislerinde yapıldı. Genel Kurula, Bakanlık Temsilcileri, Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri, Marmarabirlik'e bağlı 8 Kooperatif Başkan ve Yöneticileri ile Birlik Temsilcileri katıldı. Yönetim kurulu faaliyet raporu, bütçe ve çalışma programı, bağımsız denetim raporunun görüşüldüğü ve oybirliği ile kabul edildiği genel kurulda, Marmarabirlik'in mali durumu ve gelecek hedefleri, Birlik delegeleri ile paylaşıldı.

2023/2024 ürün alım kampanyasının genel bir değerlendirmesini yapan Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa şunları söyledi: "Tavan fiyat: 125 TL, Taban fiyat: 47 TL, Yağlık zeytinin kg fiyatı ise 45 TL olarak belirlenmişti. Toplam 2 milyar 823 milyon TL tutarında ürün alımı yapılmıştır. Alınan ürün bedellerinin yüzde 50'si peşin olarak, kalanın yarısı 26 Ocak'ta ödenmiştir. 630 milyon TL'lik son dilim ödemesi ise 26 Nisan 2024 tarihinde yapılacak ve ortaklarımıza borcumuz kalmayacaktır"

Gelecek kampanya dönemi ile ilgili ortaklara seslen Başkan Asa, "Ürün almakla işimiz bitmiyor. Şimdiden ürün satışlarını düşünüyoruz. Yurtiçi pazarlama ve yurtdışı ihracat ekibindeki arkadaşlarımızla birlikte gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Mevcut şartlara bakıldığında bu yıl, faaliyet alanımız olan bölgemizde son yılların en yüksek rekoltesinin gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bütün üreticilerimizi bu konuda duyarlılığa davet ediyorum. Önümüzdeki ürün alım kampanyasında Marmarabirlik asla zarar görmemelidir" dedi.

Üreticilere son yıllarda toplam 393 milyon TL gübre ve zirai ilaç desteği verdiklerini ifade eden Asa, "Üretimde devamlılığın sağlanması ve zeytin ağaçlarının verimliliğini artırılması için, ürün alımları sona ermeden üreticimizin en önemli girdi kalemlerinden olan zirai ilaç, göztaşı, hazır bordo, organik ve organomineral gübre desteği verilmeye başlanmıştır. Ayrıca ürüne vadeli olarak ortaklarımıza toplam 860 milyon TL kredi tahsisatı yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Entegre Tesisler başta olmak üzere yıllar itibariyle toplam 210 Milyon TL'lik yatırım yapıldığını, ambalajlı ürün anlamında yıllık üretim kapasitesinin 55 bin tonlara yükseldiğini belirten Hidamet Asa, "2024 yılında; 5 milyar 900 milyon TL ciro ile birlikte ihracat yaptığımız ülke sayısını 70'e çıkarmayı ve 35 Milyon Dolar tutarında ihracat yapmayı hedefliyoruz " dedi.

2010 yılından bu yana Marmarabirlik'in istikrarlı bir şekilde büyüdüğüne vurgu yapan Başkan Asa, kurumun ekonomik tablosunu şöyle özetledi; Marmarabirlik'in 2009 yılında öz kaynakları 111 milyon TL'den bugün 2 Milyar 100 milyon TL'ye, Aktif büyüklüğü 202 milyon TL'den 4 Milyar 250 milyon TL'ye yükselmiştir. Marmarabirlik 2010'dan bugüne hiç zarar etmemiştir. Marmarabirlik'in 2022/2023 iş yılında net cirosu: 2 milyar 945 milyon TL'dir. Kuruluşumuzun 70. yılında, ekibimizle birlikte hedeflerimize ulaşacağımıza inancımız tamdır. Genel Kurulumuzun tüm Marmarabirlik ailesine hayırlı olmasını diliyorum." - BURSA