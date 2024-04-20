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Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 40. Yılını Kutladı

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Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, 40. yılını hizmet binasında düzenlenen etkinliklerle kutladı. Ünlü ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin'in de konuk olduğu etkinlikte, Ekonomide Güncel Gelişmeler konulu bir söyleşi düzenlendi. GAİB, 17 bini aşkın üyesiyle 190'dan fazla ülkeye ihracat yapan geniş bir aileye sahip olan birlikler arasında yer alıyor.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 40. yılını düzenlediği bir dizi etkinlikle hizmet binasında Birlik Başkanları, yönetim kurulu üyeleri, çok sayıda ihracatçı ve Birlik personellerinin katılımıyla kutladı. Ünlü ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin'in de konuk olduğu kutlama akşamında Ekonomide Güncel Gelişmeler konulu söyleşi düzenlendi. İhracatçılar tarafından yoğun ilgiyle takip edilen etkinlikte dünün bugünün ve yarınının ekonomik şartları masaya yatırıldı.

Söyleşinin ardından düzenlenen törende, GAİB ailesi kırkıncı yıl pastasını keserek hatıra fotoğrafı çektirdi. Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği YK Başkanı ve Koordinatör Başkan Fikret Kileci, Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği YK Başkanı Celal Kadooğlu, Halı İhracatçıları Birliği YK Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği YK Başkanı Mehmet Çıkmaz Birlik personellerini temsilen GAİB Genel Sekreteri Bülent Kayalı'ya hediye takdim ettiler.

Günün anlam ve önemine binaen söz alan GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, "Bugün bizim için çok anlamlı bir gün. 40 yıldır aralıksız biçimde faaliyetlerine devam eden GAİB'in bugününü üyelerimizle yönetimimizle personelimizle kutlamak çok özel. Nice 40 yıllara GAİB" dedi.

GAİB faaliyetlerine 20 Nisan 1984 tarihinde Güneydoğu Canlı Hayvan ve Hayvan Ürünleri İhracatçıları Birliğinin kurulması ile başlamıştır. 1986 yılında kurulan Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ile Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 1989 yılında kurulan Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ve 2009 yılında kurulan Halı İhracatçıları Birliğiyle Türkiye ihracatının yüzde 5'ten fazlasına imza atan GAİB 17 bini aşkın üyesiyle 190'dan fazla ülkeye ihracat yapan geniş bir aileye sahip. GAİB aynı zamanda ihracatını gerçekleştirdiği geniş ürün yelpazesiyle birçok alanda stratejik ürünün uluslararası trafiğinde önemli bir konuma sahip durumda. Makine halısı, dokunmamış kumaş, un, makarna, ayçiçek yağı gibi ürünlerde dünyada önemli bir aktördür. 2022 yılında 13 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirerek ülke ekonomisine en fazla katkı yapan birlikler arasında yer alan GAİB, 2023 yılı başında meydana gelen yıkıcı depremlere rağmen 11 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirerek olağanüstü zamanlarda dahi üretim ve ihracat kapasitesini korumayı başardı.

Gerçekleştirdiği heyet programları, tasarım yarışmaları, projeler ve eğitim faaliyetleri ile üyelerine 1984'ten beri aralıksız hizmet sunan Gaziantep merkezli GAİB, merkeze bağlı olarak, Kahramanmaraş, Mardin, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Cizre ve Gaziantep Serbest Bölgesi'nde de irtibat bürolarına sahiptir. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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