Türkiye'den Yılın İlk Çeyreğinde 73 Ülkeye 2,5 Milyar Dolarlık Binek Otomobil İhracatı Yapıldı

Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 73 ülke, özerk ve serbest bölgeye 2,5 milyar doların üzerinde binek otomobil ihracatı yapıldı.

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv endüstrisinin Ocak-Mart 2024'teki 9 milyar 132 milyon 431 bin dolarlık dış satımının yüzde 28,2'sini binek otomobil grubu oluşturdu.

Geçen yılın ilk 3 ayında 2 milyar 625 milyon 457 bin dolar olan binek otomobil ihracatı, bu senenin aynı döneminde yüzde 1,7 azalışla 2 milyar 578 milyon 961 bin dolara geriledi.

Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 73 ülke, özerk ve serbest bölgeye binek otomobil gönderildi.

İtalya'ya binek otomobil ihracatında yüzde 58,5 artış

Sektör temsilcilerinin 3 aylık ihracatında en fazla binek otomobil satışı yapılan ülke olan Fransa'ya dış satım, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 11 azalışla 410 milyon 415 bin dolara düştü.

Ocak-Mart 2023'te 225 milyon 304 bin dolarlık binek otomobil ihraç edilen İtalya'ya bu yıl aynı dönemde dış satım yüzde 58,5 artışla 357 milyon 286 bin dolar oldu.

Yılın ilk çeyreğindeki binek otomobil ihracatında Birleşik Krallık yüzde 9,64 artışla 328 milyon 331 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık'a 3 ayda yapılan 1 milyar 96 milyon 32 bin dolarlık ihracat, toplam binek otomobil dış satımının yüzde 42,5'ine karşılık geldi.

Binek otomobil ihracatında Almanya yüzde 12,71 yükselişle 244 milyon 611 bin dolarla 4'üncü sırada bulunuyor.

Sektör temsilcileri İspanya'ya 185 milyon 353 bin dolar, Polonya'ya 148 milyon 545 bin dolar, Slovenya'ya 100 milyon 57 bin dolar binek otomobil ihracatı gerçekleştirdi.

Cezayir, Avustralya ve Mısır'a yüksek oranlı ihracat artışları yaşandı

Binek otomobil grubunda bazı ülke ve özerk bölgelere ihracatta dikkati çeken artışlar görüldü.

Cezayir'e 2023'ün ocak-mart döneminde 8 milyon 12 bin dolar olan dış satım, bu yılın aynı aylarında yüzde 441 artışla 43 milyon 372 bin dolara yükseldi.

Avustralya'ya dış satım yüzde 638 artışla 2 milyon 678 bin dolardan 19 milyon 774 bin dolara, Mısır'a ise yüzde 816 yükselişle 2 milyon 86 bin dolardan 19 milyon 130 bin dolara ulaştı.