Ağrılı iş adamları öğrenim gördükleri köy okulu için seferber oldu

10.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:00

İstanbul'da yaşayan iş adamı Mehmet Kaya ile İbrahim Tangut, başlattıkları yardım kampanyasıyla, yıllar önce eğitim gördükleri Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Dalbahçe Köyü İlk ve Ortaokulu öğrencilerini sevindirdi.

İş adamları Mehmet Kaya ile İbrahim Tangut, çocukluklarını geçirdikleri Dalbahçe Köyü'nde eğitim gören çocuklar için yardım kampanyası başlattı.

Hayırseverlerin de desteğiyle kampanyalarını büyüten iş adamları, oyuncak, kırtasiye malzemesi ile bot, mont ve kazaktan oluşan yardım kolilerini, 220 öğrencisi bulunan köy okuluna ulaştırdı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konyar, AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Ertoğrol, Dalbahçe Köyü Muhtarı Meryem Önkür ve öğretmenler tarafından dağıtılan yardımları alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

İş adamı Mehmet Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyayla 50 yıl önce eğitim gördüğü Dalbahçe Köyü İlkokuluna vefa borcunu ödediğini söyledi.



Köyünü ve okulunu 50 yıl sonra tekrar gördüğü için mutlu olduğunu ifade eden Kaya, şu değerlendirmede bulundu:

"İnsanın doyduğu yer çok önemli ama doğduğumuz yeri de asla unutmamamız gerekir. İstanbul'da arkadaşlarımızın da desteğiyle topladığımız bu yardımları bizzat gelip bu çocuklara dağıtmak istedim. 50 yıl sonra tekrar bu okula gelmek ve bu çocukların mutluluklarına şahit olmak inanın beni çok duygulandırdı. Her bir çocuk fidandır. Bu fidanları yetiştirirsek meyvesini yeriz."

Proje ortaklarından iş adamı İbrahim Tangut da köyüne yeniden dönerek eski günlerini yad ettiğini anlatarak, "20 yıl önce bana bu sevinci yaşatanlar vardı. O yeni bot ve montlarla karın içinde koşa koşa evimize gitmiştik. Biz de yıllar sonra bu duyguyu şimdi bu öğrencilere yaşattıysak ne mutlu bize. İleride inşallah okuyup, büyüyecekler ve bu bayrağı bizden devralacaklar. Hepsi de inanıyorum ki güzel mesleklere sahip olacaklar." diye konuştu.

Köy muhtarı Meryem Önkür de yıllar sonra köylerine anlamlı bir yardımla gelindiği için memnun olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA