Ağrı'daki İHA-SİHA destekli operasyonda yaralı kurtulan terörist kırsalda yakalandı
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Ağrı'daki İHA-SİHA destekli operasyonda yaralı kurtulan terörist kırsalda yakalandı

Ağrı'daki İHA-SİHA destekli operasyonda yaralı kurtulan terörist kırsalda yakalandı
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 22 Temmuz'da aralarında sözde eyalet sorumlusunun da bulunduğu 3 teröristin etkisiz hale getirildiği İHA-SİHA destekli operasyonda yaralı kurtulan "Leşker" kod aldı terörist Kamuran Sıddıki, Diyadin ilçesi kırsalında yakalandı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 22 Temmuz'da aralarında sözde eyalet sorumlusunun da bulunduğu 3 teröristin etkisiz hale getirildiği İHA-SİHA destekli operasyonda yaralı kurtulan "Leşker" kod aldı terörist Kamuran Sıddıki, Diyadin ilçesi kırsalında yakalandı.

Patnos ilçesindeki 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralı kurtulan İran uyruklu "Leşker" kod aldı terörist Kamuran Sıddıki'nin Diyadin ilçesi kırsalında bir aileye sığındığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerince yeri tespit edilen teröristi yakalamak için bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda terörist Sıddıki ve aileden iki kişi gözaltına alındı.

Sıddıki'nin üzerinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda örgütsel doküman, bir kalaşnikof, bir tabanca, yaşam malzemesi ve ilaç ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terörist Sıddıki ve ona yardım ettikleri iddia edilen iki zanlı, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Eren-15 Operasyonu kapsamında Ağrı'nın Patnos ilçesi Kartevin Dağı bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 22 Temmuz'da ortak operasyon düzenlenmişti.

Jandarma İHA-SİHA destekli operasyonda, aralarında terör örgütü PKK tarafından yeni görevlendirilen sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da yer aldığı 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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