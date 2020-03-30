Ağrı'da zorunlu haller dışında cadde ve sokaklara çıkmak yasaklandı Ağrı'da korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı bir takım ilave tedbir kararının alındığı bildirildiAğrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, alınan ilave tedbirler maddeler halinde şu şekilde sıralandı: "Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarla ilgili tedbirler;

Ağrı'da korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı bir takım ilave tedbir kararının alındığı bildirildi Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, alınan ilave tedbirler maddeler halinde şu şekilde sıralandı: "Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarla ilgili tedbirler; Cumhuriyet Caddesi, Eski Van Caddesi, Tahir Elçi Meydanı gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde, zorunlu alışveriş dışında, gezinti yapılmamasına veya çeşitli nedenlerle beklenmemesine, Kalabalık gruplara yönelik tedbirler; Korona virüsün insanlar arasında yayılma hızı nedeniyle ikiden fazla kişinin birlikte hareket etmelerinin, bir arada bulunmalarının engellenmesine, Esnaflarda iş yerlerinde tedbirler; Esnaflarımızın iş yerlerine 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabul etmesi, ziyaretçi kabul edilmemesi, dükkanlarda misafir ağırlama oturma düzeni iptal edilerek beklemelerin önüne geçilmesine, İşhanları gibi toplu iş yerleri bulunan yerlerde alınacak tedbirler; İşhanlarında faaliyet saatlerinin 09: 00-15: 00 olarak düzenlenmesi ve muhabbet, çay sohbetleri gibi keyfi durumlar nedeniyle kalabalıklar oluşturulmaması, vatandaşların alışverişlerini bitirip virüsün yayılmasına neden olacak beklemeler yapılmamasına karar verilmiştir." - AĞRI Kaynak: İHA