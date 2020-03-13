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Ağrı, Güncel

Ağrı'da memleketlerine gitmek isteyen üniversiteliler terminale akın etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) toplantısı sonrası, üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararının ardından Erzincan ve Ağrı'daki bazı üniversite öğrencileri memleketlerine gidebilmek için...

13.03.2020 05:27 | Son Güncelleme: 13.03.2020 05:28
Ağrı'da memleketlerine gitmek isteyen üniversiteliler terminale akın etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) toplantısı sonrası, üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararının ardından Erzincan ve Ağrı'daki bazı üniversite öğrencileri memleketlerine gidebilmek için maske takarak otobüs firması yazıhaneleri önünde kuyruk oluşturdu.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesindeki öğrenciler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 16 Mart'tan itibaren üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesi kararının ardından memleketlerin gitmek için seyahat firmalarının internet sitesinden bilet almak istedi. Söz konusu firmaların internet sitesinin aşırı yoğunluktan çökmesi sebebiyle sitelere erişemeyen öğrenciler, kentteki seyahat firmalarının yazıhanelerine akın etti.

Kalabalık içinde bazı öğrenciler maske takarak bilet kuyruğunda bekledi. Öğrencilerden bazıları istediği tarihe bilet bulurken bazıları da bilet alamadan döndü.

Öğrencilerden Ömer Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatil haberini duyunca hemen bilet almaya geldiğini belirterek, "Dezenfektan araçlarıyla korunuyoruz. İnşallah ülkemize Kovid-19 yayılmaz. İnşallah sonumuz hayırlı olur." dedi.

Ceyda Yenal ise çok zor bilet bulduğunu anlatarak, "Yaklaşık 1,5 saattir sıradayım ve zor bilet alabildim. Ellerimizi sürekli yıkamalıyız, sirke veya tuzlu suyla sürekli gargara yapmamız lazım birazcık temizlik şart." diye konuştu.

Ağrı

Ağrı'da memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencileri, şehirler arası otobüs terminalinde yoğunluk oluşturdu.

İbrahim Çeçen Üniversitesindeki öğrenciler, 16 Mart'tan itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerin tatil edilmesi kararının ardından memleketlerin gitmek için internet sitelerinden bilet alamayınca şehirler arası otobüs terminaline gitti.

Terminalin dışı ve içinde bilet almak isteyen yüzlerce öğrenci yoğunluk oluşturdu.

Öğrenciler bankamatik önünde para çekmek için de kuyruk oluşturdu

Bazı öğrenciler saatlerce bekledikten sonra bilet almanın sevincini yaşadı, bazıları da bilet parası için bankamatiklerin önünde sıraya girdi.

Otobüs firması çalışanlarından Roni Barış, terminalde ilk defa böyle bir yoğunluk gördüklerini ve öğrencileri memleketlerine göndermek için ek seferler düzenleyeceklerini söyledi.

Öğrencilerden Anji Çelik de telaştan dolayı üzerine para almayı unuttuğunu ve bilet almak için arkadaşından yardım istediğini anlattı.

Öğrencilerden Zeynep Şanlı da bilet almak için sıra beklediğini ve yoğunluk yüzünden sıranın kendisine gelmesini beklediğini dile getirdi.

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Ağrı'da memleketlerine gitmek isteyen üniversiteliler terminale akın etti

Kaynak: AA

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Ağrı'da memleketlerine gitmek isteyen üniversiteliler terminale akın etti

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