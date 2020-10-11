Ağrı'da çatışma: 1 şehit, 1 yaralı

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt kırsalında, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Yaralı askerlerden biri kaldırıldığı Doğubayazıt Doktor Yaşar Er Yılmaz Devlet Hastanesi'nde şehit olurken, diğer asker ise Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR