Ağrı'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Farkındalık Programı Düzenlendi

Valimiz Dr. Osman Varol, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Farkındalık Programı'na katıldı.

Valimiz Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Protokol Üyeleri ve günün kahramanı özel gereksinimli vatandaşlarımızla birlikte Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen Farkındalık Programı'na katıldı.

Valimiz Dr. Osman Varol, bu tarz belirli günlerin öneminden bahsederek, "Bütün platformlarda dile getirdiğim önemli bir hususu burada da bir kez daha tekrarlamak istiyorum; tüm dünyada özellikle herhangi bir kavram, olgu ve grup için belirli bir gün veya hafta ayrıldıysa ve o gün çeşitli etkinliklerle o kavrama dikkat çekilip farkındalık yaratılmaya çalışılıyorsa bu kavram, olgu veya grup önem verilmesi gereken, bir gün değil yılın her günü üzerinde çalışılması gereken önemli bir husustur. Bu çerçevede, engelli vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik hayata katılmaları; ekonomik yaşam içerisinde istihdam ve girişimciliğe erişim konusunda herhangi bir problemleri kalmaması gerektiği, bunun yılın belirli zamanlarında ve birkaç kurumun vasıtasıyla değil de yılın her günü yaptığımız her işte, bütün uygulamalarımızda, tüm kurum ve kuruluşlarımızdaki çalışmaların içerisinde, temeline yerleştirilerek yapılması gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum. "Sosyal Hukuk Devleti" olan ülkemizde, tüm vatandaşların yaşamlarını eşit şartlar altında, herhangi bir eksiklik duymadan sürdürebilmeleri, her türlü hizmete erişimle ilgili önlerinde engel bulunmaması gerektiği, ekonomik ve sosyal hayatta layıkıyla yer almaları ile ilgili yaşadıkları problemlere pozitif ayrımcılık politikaları uygulayarak çözüm getirmemiz gerektiğini hepimizin anlaması gerekiyor. " dedi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik birçok çalışma yapıldığını vurgulayarak sözlerini sürdüren Vali Varol: "Son 20 yıl içerisinde engelli vatandaşlarımızla ilgili hizmetlerde geldiğimiz noktaya bir baktığımızda doğrudan bireylere sağlanan mali haklar, onların rehabilitasyon ve bakımı ile ilgili dışarıdan sağlanan hizmetler, bireylerin ailelerine sağlanan destekler, kamu kurum ve kuruluşlarında engelli erişimi ile ilgili sağlanan olanaklar ile istihdam alanında özel gereksinimli bireylere ayrılan kontenjanları görüyoruz. Bu faaliyetlerin tamamına baktığımızda geldiğimiz noktanın gurur verici olduğunu görüyor fakat durmadan engelli vatandaşlarımızın imkanlarını ve olanaklarını daha da iyi noktalara taşımak, sizlerin ihtiyacını giderebilmek için durmadan tüm alanlarda gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. " dedi.

Konuşmaların ardından birçok vatandaşımızın katılımıyla düzenlenen "Benim İçin Söyle" isimli sinevizyon gösteriminin izlendiği program, özel gereksinimli vatandaşımız tarafından sunulan şiir dinletisi ile sürdü.

Daha sonra, yüzme branşında 4 farklı dalda Türkiye Şampiyonluğu elde eden, engelleri azim ve inançla aşan, Ağrı'mıza büyük bir gurur yaşatan başarılı genç sporcumuz Süleyman Emin Erim sahne alarak başarı hikayesini katılımcılara anlattı.

Dans ve saz ziyafeti ile süren programda Valimiz Dr. Osman Varol, "Temel İşaret Dili" eğitimini başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını takdim etti.

Programın ardından özel gereksinimli bireylerimiz tarafından el emeği göz nuru olarak hazırlanan eserlerden oluşan sergiyi inceleyen Vali Varol, eserlerin sahiplerini tek tek tebrik etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet