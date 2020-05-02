"Ağlayacağım" diyen hamile kadının eşine karpuz alma izni
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Ağlayacağım" diyen hamile kadının eşine karpuz alma izni

'Ağlayacağım' diyen hamile kadının eşine karpuz alma izni
02.05.2020 16:36 | Son Güncelleme: 02.05.2020 16:37

"Ağlayacağım" diyen hamile kadının eşine karpuz alma izni Hamile kadın sosyal medyadan karpuz aşerdi Antalya Valisi özel izin verdi Karpuza aşeren hamile kadın: "Tüm hamile kadınlar için sesimi duyurmaya çalıştım" Antalya'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 7 aylık hamile olan Cansu...

"Ağlayacağım" diyen hamile kadının eşine karpuz alma izni

Hamile kadın sosyal medyadan karpuz aşerdi Antalya Valisi özel izin verdi

Karpuza aşeren hamile kadın: "Tüm hamile kadınlar için sesimi duyurmaya çalıştım"

ANTALYA - Antalya'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 7 aylık hamile olan Cansu Akdemir Tümer, karpuz aşerince, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan sosyal medya aracılığıyla yardım istedi. Vali Karaloğlu ise bu isteğe karşılık aşeren kadının eşine 2 saatlik özel izin verdi. Eşinin getirdiği karpuzu yiyen Cansu Akdemir Tümer, yetkililere çok teşekkür ettiğini belirterek, "Sadece kendim için değil, tüm hamile kadınlar için sesimi duyurmaya çalıştım." dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Antalya'da, vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik il genelinde Vefa Destek Grupları ve Antalya Valiliği Açık Kapı uygulamasıyla hizmetler veriliyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü başta olmak üzere birçok vatandaş ihtiyaçları için belirlenen numaralardan yardım talebinde bulunuyorlar.

"Hormonlarım tavan, ağlayacağım"

7 aylık Hamile olan Cansu Akdemir Tümer ise sosyal medya hesabından Antalya Valisi Münir Karaloğlu'na seslendi. Tümer paylaşımında, "Ya Allah aşkına sokağa çıkma yasağı yapıyorsunuz, kendim başta olmak üzere diğer hamile kadınlar ne yapsın? Aşerilen şeylere ulaşamıyoruz bu durum gerçekten çok kötü. Hormonlarım zaten tavan valla ağlayacağım artık" ifadelerinde bulundu.

Karpuz aşerdi, eşine izin verildi

Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla görevliler, hamile kadınla iletişime geçti. Karpuz aşerdiği öğrenilen kadının eşine iki saatlik özel izin verildi. Özel izinle Tümer'in eşi Adem Tümer, sokağa çıkma kısıtlaması dışında olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nden karpuz alarak evine geri döndü.

Talebi karşılanan Cansu Akdemir Tümer, "Sayın valim başta olmak üzere size ve tüm çalışanlarınıza yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Şöyle bir zaman diliminde asla hakkınızı ödeyemem. Allah hepinizden razı olsun" paylaşımında bulundu.

"Tüm kadınlarımıza sağlıklı günler diliyorum"

Konuya ilişkin paylaşımda bulunan Vali Karaloğlu da, "Cansu Hanım'ı cevapsız bırakamazdık. Makul ve masum talebini değerlendirdik. Sokağa Çıkma Kısıtı kapsamında, eşine 2 saatlik izin vererek talebinin yerine getirilmesine imkan sağladık. Tüm kadınlarımıza sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum" diye belirtti.

"Hamile kadınlar için sesimi duyurmaya çalıştım"

Eşinin getirdiği karpuzu yiyen Cansu Akdemir Tümer, çok mutlu olduğunu dile getirdi. Tümer, şunları söyledi: "Gecenin bir vakti aşermem oldu. Normal şartlarda böyle bir şeyi sosyal medyada yazan birisi değilim ama biliyorsunuz ki hiçbir şekilde dışarı çıkamıyoruz. Bende sosyal medya üzerinden küçük bir isteğimi dile getirdim. Sadece kendim için değil, tüm hamile kadınlar için sesimi duyurmaya çalıştım. Sağ olsun valiliğimiz duydu sesimi ve yardımcı oldular bana. Telefon numaramı istediler, iletişime geçtiler ve nerede bulabileceğimi söylediler. Eşime 2 saatlik bir izin verdiler. Karpuzu çok zor bir şekilde buldu eşim. Halde son bir tane kalmış ve o da bir beyefendi kendisi için almış. O yardımcı olmuş. Son karpuzu aldık. Yedim şuanda."

'Ağlayacağım' diyen hamile kadının eşine karpuz alma izni

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi Haber
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek Haber
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada'da koronavirüs görülmedi Haber
Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada'da koronavirüs görülmedi
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı Haber
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı
Devlet Bahçeli, erken seçim ve darbe söylentilerine çok sert tepki gösterdi Haber
Devlet Bahçeli, erken seçim ve darbe söylentilerine çok sert tepki gösterdi
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor Haber
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi
Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz
Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
Tarla sürerken 40 yıllık top mermisi bulan çiftçi: Patlayacak diye çok korktum
Tarla sürerken 40 yıllık top mermisi bulan çiftçi: Patlayacak diye çok korktum
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi
İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera maaş indirimine gitti
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera maaş indirimine gitti
Beşiktaş, sözleşme uzatma konusunda kriz yaşadığı Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı
Beşiktaş, sözleşme uzatma konusunda kriz yaşadığı Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri yakalandı
FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri yakalandı
Polis, yasağa rağmen kumar oynarken yakalanan 20 kişiye 86 bin TL ceza kesti
Polis, yasağa rağmen kumar oynarken yakalanan 20 kişiye 86 bin TL ceza kesti
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
Kapıyı kırıp alabalık tesisine giren boz ayı, karnını doyururken kameralara yakalandı
Kapıyı kırıp alabalık tesisine giren boz ayı, karnını doyururken kameralara yakalandı
Öldüğü söylenen Kim Jong-un, uzun bir aradan sonra ilk kez ortaya çıktı
Öldüğü söylenen Kim Jong-un, uzun bir aradan sonra ilk kez ortaya çıktı
Fenerbahçe, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e imzayı attırdı
Fenerbahçe, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e imzayı attırdı
Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
ABD'nin terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı canlı yayında Kurtulmuş'a soruldu
ABD'nin terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı canlı yayında Kurtulmuş'a soruldu
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özgür Özel Donald Trump Devlet Bahçeli Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Ajda Pekkan Gülben Ergen Uraz Kaygılaroğlu
Spor Falcao Jose Sosa Selçuk İnan Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Mayıs Kadın Ramazan
Şu an buradasınız: "Ağlayacağım" diyen hamile kadının eşine karpuz alma izni - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 17:58:39. #1.15#
title