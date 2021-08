Age of Empires IV'ten iki yeni fragman paylaşıldı!

Relic Entertainment, gerçek zamanlı strateji oyunlarının vazgeçilmezi Age of Empires serisinin yeni oyunu, Age of Empires IV'ten iki yeni fragman paylaştı. Videoda, oyun içi deniz savaşlarından ve Abbasi Hanedanlığından kesitler yayınlandı. Age of Empires IV fiyatı belli oldu!