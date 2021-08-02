Age of Empires IV'ten iki yeni fragman paylaşıldı!
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Age of Empires IV'ten iki yeni fragman paylaşıldı!

Age of Empires IV'ten iki yeni fragman paylaşıldı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Relic Entertainment, gerçek zamanlı strateji oyunlarının vazgeçilmezi Age of Empires serisinin yeni oyunu, Age of Empires IV'ten iki yeni fragman paylaştı. Videoda, oyun içi deniz savaşlarından ve Abbasi Hanedanlığından kesitler yayınlandı. Age of Empires IV fiyatı belli oldu!

Relic Entertainment, strateji oyunu denilince akla ilk gelen oyunlardan olan Age of Empires serisinin,yeni oyunu olan Age of Empires IV'ten yeni fragmanlar paylaşılmasıyla beraber oyunun çıkış tarihine yönelik heyecanı arttırdı. Geçtiğimiz saatlerde Xbox resmi YouTube kanalından paylaşılan iki yeni videoda, Abbasi Hanedanlığı'nın kısa tanıtımı ve deniz savaşları hakkında oyun içi kaydedilmiş yarım dakikalık videolar paylaşıldı.

Age of Empires IV, 8 farklı medeniyet barındırıyor. Bu medeniyetler; Abbasi Hanedanlığı, Roma, İngiliz, Çin, Rus, Delhi, Moğol ve Fransızlar olacak. Abbasi Hanedanlığı'nın tanıtıldığı videonun açıklamasında "Abbasi Hanedanlığıyla altın çağı getirin." ifadelerine yer verildi. Diğer paylaşılan videoda ise deniz savaşlarından kısa görüntüler gözler önüne seriliyor. Bu videonun açıklamasında ise, "Destansı deniz savaşı ile filonuzu denizlere taşıyın." yazıyor.

Age of Empires IV, 28 Ekim 2021 tarihinde PC için çıkış yapacak ve ilk günden Xbox Game Pass kütüphanesine eklenebilecek. Ayrıca oyunda Türkçe dil desteği de bulunmaktadır. Oyun iki farklı sürüm halinde piyasaya çıkacak.

AGE OF EMPIRES IV SATIŞ FİYATI

  • Age of Empires IV - Standart Sürüm 299,00 TL
  • Age of Empires IV - Deluxe Edition 399,00 TL

*Xbox Game Pass sahipleri Age of Empires IV'e ücretsiz olarak erişebilecek.

AGE OF EMPIRES IV İKİ YENİ FRAGMAN

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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