Ağbal: "2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi bugün TBMM'ye sunulacaktır"
Düzenlenen basın toplantısına katılanlar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenledi.
Düzenlenen basın toplantısına katılanlar
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenledi. (1)
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal: "2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi bugün TBMM'ye sunulacaktır."