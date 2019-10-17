Ağbal: "2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi bugün TBMM'ye sunulacaktır"

Ağbal: "2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi bugün TBMM'ye sunulacaktır"

Düzenlenen basın toplantısına katılanlar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenledi.

17.10.2019 10:34
Ağbal:

Düzenlenen basın toplantısına katılanlar

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenledi. (1)

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal: "2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi bugün TBMM'ye sunulacaktır."

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et