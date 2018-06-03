'Ağaoğlu İflas Etti' İddiaları Yalanlandı

Sosyal medya üzeriden yayılan Ağaoğlu Şirketler Grubu'na ait 2 Milyon metrekareye varan inşaat alanıyla Avrupa'nın en büyük yaşam kompleksi olarak lanse edilen 'Maslak 1453' inşaat projesinin, tapu teslimlerinin yapılmadığı yönündeki iddialara Ağaoğlu İnşaat yetkilisi tarafından yalanlama geldi.

"TAPU TESLİMLERİNDE BİR SORUN YOK"

Cumhuriyet'e konuşan Ağaoğlu İnşaat'tan bir yetkili, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta bir kullanıcının 'Maslak 1453' projesinde tapu teslimlerinin yapılmadığı yönünde doğru olmayan bir paylaşımı üzerine söz konusu dedikodunun yayıldığını tespit etiklerini ancak tapu teslimlerinde bir sorun olmadığını, söz konusu paylaşımı yapan kişinin de paylaşımı kaldırdığını dile getirdi. Yetkili, şirketin mali durumuna ilişkin de bir sorun olmadığını söyledi.